Il ritorno di TRON nell'universo LEGO assume una forma completamente digitale, rispecchiando perfettamente l'essenza tecnologica del franchise. La collaborazione tra LEGO Group e il mondo videoludico di Fortnite si arricchisce di una nuova figura digitale ispirata al protagonista di TRON: Ares, il film in uscita proprio in questi giorni. Questa mossa conferma come il colosso danese continui a mantenere vivo l'interesse verso la proprietà intellettuale della Disney, seppur attraverso canali prevalentemente virtuali.

La tempistica di questo lancio rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti incursioni LEGO nel mondo di TRON. Mentre in passato i prodotti arrivavano con anni di ritardo rispetto alle pellicole cinematografiche, questa volta la sincronizzazione è quasi perfetta. Il nuovo stile LEGO per l'outfit di Ares è stato distribuito in anteprima ai content creator, con il rilascio pubblico programmato per domani, coincidendo strategicamente con l'uscita del film.

La storia dei rapporti tra LEGO e TRON rivela un pattern interessante di tempistiche dilazionate nel tempo. Nel 2021, Fortnite aveva già accolto una collezione di skin ispirate a TRON, che successivamente ricevettero gli stili LEGO due anni dopo. Queste rappresentazioni digitali si basavano su TRON Legacy del 2010, arrivando quindi con oltre un decennio di ritardo rispetto al materiale d'origine cinematografico.

L'eredità fisica di un franchise digitale

L'unico prodotto fisico che abbia mai materializzato l'universo di TRON in forma di mattoncini resta il set LEGO Ideas 21314 TRON: Legacy, lanciato nel 2017.

Questo set, frutto della community LEGO Ideas, includeva tre minifigure e una coppia delle iconiche Light Cycle, conquistando i fan con la sua fedele riproduzione dell'estetica neon del film.

TRON trova la sua dimensione naturale nel mondo digitale

Il mercato secondario conferma l'apprezzamento per questo pezzo da collezione: su BrickLink, il set 21314 viene scambiato mediamente a 80 euro, testimoniando la domanda sostenuta per i prodotti LEGO TRON fisici. Tuttavia, nonostante questo interesse, non sembrano esserci segnali concreti di un ritorno del franchise nel portfolio fisico dell'azienda danese.

Il panorama attuale vede TRON confinato principalmente nell'ambiente digitale di LEGO Fortnite, dove la minifigure di Ares si unisce al crescente catalogo di personaggi virtuali. Questa scelta, seppur limitante per i collezionisti di set fisici, risulta tematicamente coerente con l'essenza stessa di TRON, un franchise nato per esplorare la frontiera tra mondo reale e digitale.

La recente sorpresa del debutto di LEGO K-Pop Demon Hunters nella stessa settimana

dimostra come il LEGO Group stia sperimentando con proprietà intellettuali diverse e approcci di distribuzione innovativi. Mentre per alcune collaborazioni si nutre la speranza di una eventuale trasposizione in set fisici, TRON sembra aver trovato la sua dimensione definitiva nel regno dei pixel e delle costruzioni virtuali, almeno per il momento.