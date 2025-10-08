Bandai ha ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per la nuova SH Figuarts di Marco la Fenice, tratta dall’anime One Piece. L’action figure, ispirata alla sua epica apparizione durante la Battaglia di Marineford, porta nella linea Tamashii Nations uno dei personaggi più amati e carismatici della saga, primo comandante della ciurma di Barbabianca e possessore del potere del Frutto Zoan Mitico Tori Tori no Mi, modello Fenice.

Marco - SH Figuarts

Fin dal primo sguardo, la figure colpisce per la fedeltà estetica e la cura dei dettagli: il volto è perfettamente scolpito, le fiamme azzurre che avvolgono il corpo riproducono con precisione l’effetto del potere rigenerativo di Marco, e l’abbigliamento richiama in ogni punto il design visto nell’anime. L’attenzione al colore e alla resa delle sfumature trasmette al meglio la forza e la calma che contraddistinguono il personaggio, mentre le proporzioni restano perfettamente bilanciate, nel pieno stile SH Figuarts.

Realizzata in PVC e ABS di alta qualità, l’action figure di Marco misura circa 170 mm di altezza. Come da tradizione per la linea di Bandai, la figure vanta un’elevata mobilità e solidità delle articolazioni, permettendo di ricreare un’ampia gamma di pose, da quelle più dinamiche e d’azione fino alle più solenni e contemplative. La dotazione di accessori è particolarmente ricca: include mani intercambiabili per gesti differenti, quattro espressioni facciali alternative, capelli aggiuntivi per simulare le scene di battaglia e componenti speciali per rappresentare la trasformazione parziale in fenice. A completare il tutto troviamo un set di ali pieghevoli intercambiabili, vero punto di forza di questa edizione, progettate per riprodurre fedelmente le fiamme mitologiche in volo.

Il set include anche un piedistallo espositivo ideale per le pose aeree o d’attacco. In più, per i collezionisti più attenti, Bandai ha incluso parti bonus compatibili con la figure di Monkey D. Luffy Raid on Onigashima (venduta separatamente): un volto alternativo e un polso destro aggiuntivo per arricchire le possibilità di esposizione congiunta.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

L’uscita è prevista in Giappone per giugno 2026, con arrivo in Italia nel mese di agosto 2026. Il prezzo indicativo sarà di circa 160 euro, una cifra pienamente in linea con l’altissimo livello qualitativo che contraddistingue la serie SH Figuarts di Tamashii Nations.