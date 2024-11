LEGO James Bond stava per uscire davvero

Un intrigante trailer di un presunto videogioco LEGO dedicato a James Bond è emerso online, gettando luce su un progetto mai realizzato.

Il filmato, pubblicato dall’utente "Kecskecske6" su Reddit (via The Gamer), mostra scene tratte da classici come A View to a Kill e Live and Let Die, accompagnate dall’inconfondibile tema musicale dell’agente 007.

Secondo il moderatore del subreddit Legogaming, il progetto risalirebbe al 2016, quando LEGO Dimensions si avviava verso la fine del suo ciclo vitale.

Traveller’s Tales, storico sviluppatore dei giochi LEGO, avrebbe creato il trailer come pitch per convincere il LEGO Group a dare il via libera al progetto.

Ma l’idea venne bocciata: il franchise di James Bond fu giudicato troppo violento e carico di sottotesti poco adatti al pubblico giovane dei giochi LEGO.

Con l’apertura recente a collaborazioni come LEGO Horizon Adventures (che trovate su Amazon), sorge il dubbio: perché non riconsiderare l’idea?

James Bond, con il suo mix di azione e stile, potrebbe essere reinventato in chiave più leggera e accessibile, pur mantenendo il fascino dell’iconico 007.

Un LEGO Bond avrebbe potuto unire il meglio di due mondi: ironia e azione. Un’occasione persa, che oggi lascia più il rimpianto che il sorriso. Ma chissà, magari nel futuro anche il doppio zero farà squadra con i mattoncini.

Mentre il gioco LEGO rimane solo un sogno infranto, i fan di Bond non rimarranno a bocca asciutta: IO Interactive, gli autori di Hitman, stanno lavorando a un titolo basato sul celebre agente segreto.

Forse i The Game Awards offriranno uno spiraglio su questa attesissima avventura.

Parlando ancora dei mattoncini danesi, giorni fa vi ho fatto leggere la mia recensione di LEGO Horizon Adventures, nella quale vi ho spiegato che «quello di Guerrilla Games e Studio Gobo non è solo un prodotto commerciale ben confezionato, ma un piccolo gioiellino che trasmette passione, dedizione e cura per i dettagli.»