Il Cavaliere Oscuro è pronto a tornare in scena con LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (lo abbiamo provato), il nuovo progetto di TT Games che punta a rivoluzionare l’approccio videoludico al Cavaliere Oscuro.

Presentato ufficialmente alla Gamescom 2025, il titolo si propone come un esperimento ambizioso: condensare decenni di storie, film, fumetti e videogiochi dedicati al personaggio DC in un’unica, grande avventura a mattoncini.

Il direttore strategico Johnathan Smith ha spiegato che l’obiettivo è stato quello di “rendere omaggio ai momenti iconici” di Batman senza rinunciare al marchio di fabbrica delle produzioni LEGO, ovvero quell’ironia scanzonata capace di alleggerire anche le situazioni più cupe.

L’idea è quindi creare un mosaico fatto di riferimenti, citazioni e battute, pensato per soddisfare sia i veterani sia i nuovi giocatori.

Il materiale da cui attingere non manca, il trailer di annuncio ha già mostrato richiami diretti alla serie animata anni ’90, mentre la demo della Gamescom ha pescato dal film di Tim Burton del 1989 con le origini del Joker.

Non potevano mancare i rimandi alla trilogia Arkham di Rocksteady, ormai punto di riferimento per chiunque associ Batman al mondo dei videogiochi.

A confermare l’ampiezza del progetto c’è anche il roster di personaggi giocabili: oltre a Batman, ci saranno Jim Gordon, Robin, Batgirl, Catwoman, Talia al Ghul e Nightwing, ciascuno con missioni e abilità specifiche.

Il vero cuore pulsante sarà però Gotham City, finalmente esplorabile in formato open world. I giocatori potranno muoversi liberamente tra luoghi storici come i Giardini Botanici, la Wayne Tower, Arkham Asylum e gli stabilimenti chimici Ace, per un livello di immersione mai visto in un titolo LEGO dedicato al Cavaliere Oscuro.

Non mancherà la modalità cooperativa, ma solo in locale: una scelta coerente con la tradizione “da divano” della serie, anche se l’assenza del multiplayer online farà discutere parte della community.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight è in sviluppo per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. TT Games promette una Gotham mai così grande, capace di intrecciare nostalgia e innovazione per riportare il mito di Batman anche nel mondo dei mattoncini.