Nel cuore della leggendaria Gotham City, dove criminalità e follia si intrecciano nelle ombre, sorge un'istituzione tanto temuta quanto affascinante: l'Arkham Asylum, dimora dei più folli e pericolosi nemici di Batman.

Questa iconica struttura sta per prendere vita in una nuova straordinaria versione in mattoncini LEGO, annunciata in queste ore dalla celebre azienda danese in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Un set che promette di catturare tutta l'essenza oscura e inquietante del manicomio più famoso dell'universo DC Comics, trasformandolo in un'esperienza costruttiva senza precedenti.

Il nuovo LEGO DC Batman Arkham Asylum non è solo un modello da esposizione ricco di dettagli, ma anche un'esperienza costruttiva innovativa strutturata come un calendario dell'Avvento dedicato all'universo del Cavaliere Oscuro. L'intero progetto è suddiviso in 24 buste, permettendo ai fan di godere di un'emozionante costruzione giorno dopo giorno, culminando nella realizzazione completa dell'inquietante struttura. Un approccio che trasforma il tradizionale processo di montaggio in un vero e proprio viaggio nel mondo di Batman.

Un capolavoro architettonico in mattoncini

Composto da 2.953 pezzi, questo set rappresenta la versione più dettagliata e complessa mai realizzata dell'Arkham Asylum. La struttura si sviluppa su tre livelli modulari - piano terra, primo piano e tetto - tutti minuziosamente progettati per ricreare l'atmosfera gotica e claustrofobica che caratterizza questa iconica location. Gli interni sono completamente accessibili e dettagliati, con celle apribili che permettono di ricreare scene dinamiche di evasione o cattura.

A completare il modello troviamo anche un furgone per il trasporto dei detenuti e ben 65 sticker tematici che arricchiscono ulteriormente l'esperienza, aggiungendo riferimenti alla vasta mitologia del Cavaliere Oscuro. Con dimensioni di 32cm x 25cm x 26cm, questo Arkham Asylum si presenta come un pezzo da esposizione impressionante, capace di catturare l'immaginazione di collezionisti e appassionati.

Il vero cuore pulsante del set sono le 16 minifigure iconiche incluse, che rappresentano alcuni dei personaggi più memorabili dell'universo di Batman. Dalla parte dei giusticieri troviamo Batman stesso, Batwoman, Batwing e Robin, pronti a fronteggiare una galleria di villain leggendari: Mr. Freeze, The Riddler, Poison Ivy, Catwoman, Scarecrow, Harley Quinn, Bane, The Joker, The Penguin e Killer Croc. A completare il cast, due guardie di sicurezza dell'Arkham, probabilmente destinate a fallire nel loro compito di contenere questi criminali dall'indole sfuggente.

LEGO

Ogni mattoncino racconta una storia di follia e redenzione nelle sale di Arkham.

Il nuovo set LEGO Arkham Asylum sarà disponibile per il pre-ordine immediato sul sito ufficiale LEGO, mentre l'uscita nei negozi fisici e online è fissata per il 12 settembre 2025. Con un prezzo che riflette la complessità e ricchezza del modello, questo set si rivolge principalmente ai fan adulti del mondo DC, offrendo un'esperienza costruttiva approfondita che va ben oltre il semplice gioco.

L'evoluzione di un'icona

Questo nuovo modello rappresenta il quarto tentativo di LEGO di catturare l'essenza dell'Arkham Asylum, in un'evoluzione che ha attraversato quasi vent'anni di storia dell'azienda danese. Il viaggio è iniziato nel 2006 con il set 7785, prima interpretazione del manicomio che, con i suoi 860 pezzi, offriva una visione compatta ma riconoscibile della struttura, includendo minifigure come Batman, Joker, Poison Ivy e Mr. Freeze.

Nel 2013, il concetto è stato ampliato con il set 10937 "Batman: Arkham Asylum Breakout", che con 1.619 pezzi ha rappresentato un significativo passo avanti in termini di dettaglio e complessità. Questo modello, caratterizzato da un'estetica gotica particolarmente riuscita, è ancora oggi molto apprezzato dai collezionisti per la sua fedeltà all'atmosfera di Gotham City.

LEGO

La terza iterazione è arrivata nel 2017 con il set 70912, ispirato al film "The LEGO Batman Movie". Con le sue 1.628 parti e 12 minifigure, questa versione ha abbracciato un'estetica più colorata e giocosa, in linea con il tono ironico e leggero della pellicola animata.

LEGO

Ora, con quasi 3.000 pezzi, il nuovo Arkham Asylum si presenta come la versione definitiva di questa iconica location, combinando dettagli architettonici sofisticati, un numero record di personaggi e un'esperienza di costruzione innovativa. Un vero e proprio tributo alla ricca storia di Batman e dei suoi nemici, destinato a diventare un pezzo da collezione ambito per gli appassionati dell'universo DC.

Che decidiate di costruirlo giorno dopo giorno seguendo il formato calendario dell'Avvento, o che preferiate immergervi completamente nell'esperienza montandolo tutto in una volta, questo nuovo LEGO Arkham Asylum promette di trasportarvi nelle inquietanti atmosfere di Gotham City, permettendovi di ricreare le più memorabili storie del Cavaliere Oscuro direttamente sulla vostra mensola.