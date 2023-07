LEGO e 2K sono quasi pronti a sfidare EA Sports FC 24

Mentre Electronic Arts si sta preparando a mettere da parte FIFA con il suo nuovissimo EA Sports FC 24, LEGO e 2K si stanno preparando all'esordio di un rivale calcistico a mattoncini, presumibilmente meno realistico e che punterà maggiormente a un intrattenimento per tutta la famiglia.

In attesa di scoprire se potrà rivelarsi un rivale credibile per l'erede di FIFA (che potete prenotare su Amazon), nelle scorse ore è emerso un nuovo indizio per il possibile reveal di "LEGO 2K Goooal!", titolo calcistico con i celebri mattoncini danesi ancora non svelato ufficialmente dai diretti interessati.

L'esistenza di questo titolo era stata svelata da un report arrivato ormai lo scorso anno, che ci aveva anticipato anche l'arrivo di LEGO 2K Drive: un'ulteriore conferma era però arrivata lo scorso mese, quando è arrivata la prima classificazione ufficiale dal corrispettivo ente della Corea del Sud.

Da allora non era però arrivata alcuna ulteriore notizia ufficiale, fino a pochi istanti fa: come riportato da Push Square, è infatti arrivata una classificazione anche da parte del Taiwan, confermando nuovamente che LEGO 2K Goooal! potrebbe essere svelato a breve.

Per il momento non è stata rilasciata alcuna informazione ufficiale su questo misterioso titolo calcistico a mattoncini: non sappiamo dunque se l'uscita sia prevista o meno entro la fine del 2023, né per quali piattaforme sarà disponibile.

La seconda classificazione ufficiale nel giro di un mese ci suggerisce però che il reveal potrebbe essere particolarmente vicino: vi terremo informati ovviamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Per il momento, gli appassionati di calcio non possono che tenere tutti gli occhi puntati su EA Sports FC 24: il nuovo capitolo di Electronic Arts avrà il duro compito di non far rimpiangere FIFA e potremo scoprire se ci riuscirà davvero solo dal 29 settembre 2023.