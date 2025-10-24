Baldur’s Gate III, l'ormai storico RPG sviluppato da Larian Studios, continua a essere al centro dell’attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo, e nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni interessanti sul possibile approdo del titolo su Switch 2.

La notizia arriva da NateTheHate, un leaker generalmente considerato affidabile nel panorama videoludico, il quale ha dichiarato di aver sentito parlare di una versione del gioco per la nuova console portatile di Nintendo. Tuttavia, Nate ha chiarito di non avere ancora informazioni sufficienti per confermare con certezza il progetto, precisando che serve ulteriore verifica prima di considerarlo ufficiale.

Il fatto che Baldur’s Gate III possa arrivare su Switch 2 rappresenterebbe un passo significativo per la serie e per i possessori della console, offrendo la possibilità di vivere l’esperienza di gioco in mobilità senza sacrificare qualità e profondità narrativa. Il gioco, uscito nel 2023 su diverse piattaforme, ha già riscosso grande successo di critica e pubblico, conquistando nomination per numerosi premi di Game of the Year e diventando un punto di riferimento per gli appassionati di RPG tattici.

Se confermata, la versione per Switch 2 potrebbe aprire nuovi scenari per la diffusione del titolo, ampliando il pubblico e permettendo ai giocatori di esplorare i complessi dungeon, interagire con le numerose classi e razze, e vivere le intricate trame politiche e magiche del Forgotten Realms anche lontano dal PC o dalle console tradizionali. La possibilità di giocare a Baldur’s Gate III in portabilità non solo aumenterebbe l’accessibilità, ma rappresenterebbe anche un’importante mossa commerciale per Nintendo e per Larian Studios.

Nonostante le dichiarazioni di NateTheHate restino al momento soltanto rumor, la community è già in fermento e molte speculazioni stanno circolando sui forum e sui social media. In attesa di annunci ufficiali da parte di Larian Studios o di Nintendo, i fan possono continuare a seguire da vicino gli sviluppi e prepararsi all’eventuale arrivo di uno dei più grandi RPG degli ultimi anni su una piattaforma portatile innovativa come Switch 2. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questo possibile lancio.