Legacy of Kain Soul Reaver Remastered è in offerta su PS Store, per pochi giorni

PlayStation Store ha deciso di riservare una promozione molto speciale per i fan più nostalgici: dopo aver già svelato le Offerte per l'Anno Nuovo, il negozio digitale ha infatti svelato un nuovo sconto settimanale.

Si tratta di un'offerta che resterà valida, per l'appunto, esclusivamente per una settimana: il primo sconto settimanale del 2025 è stato riservato per Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, il ritorno di una delle saghe action-adventure più amate di sempre.

L'edizione rimasterizzata è uscita solo poco più di un mese fa, più precisamente il 10 dicembre 2024, ma da adesso e per un periodo limitato potrete farlo vostro con uno sconto del 25%.

Questo significa che Legacy of Kain Soul Reaver Remastered potrà essere vostro a soli 22,49€, contro i 29,99€ di listino e con una riduzione di prezzo di 7 euro e 50 centesimi (trovate gift card per i vostri acquisti in PlayStation Store su Amazon).

Il nostro Marcello Paolillo ha premiato il lavoro di rimasterizzazione di Aspyr con un 8/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che Soul Reaver Remastered è «un'esperienza che farà battere il cuore sia ai nostalgici che ai nuovi giocatori in cerca di emozioni autentiche».

Un'opportunità dunque da non lasciarvi scappare per rivivere il conflitto tra Kain e Raziel al miglior prezzo possibile, ma come vi anticipavamo in apertura la promozione sarà disponibile solo per pochi giorni e fino al 23 gennaio.

Non possiamo che consigliarvi di approfittarne il prima possibile, qualora intendevate recuperare questa grande collezione per aggiungerla al vostro catalogo: trovate tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale.

Qualora siate invece interessati a recuperarne un'edizione fisica, vi avvisiamo che sarà disponibile a tiratura limitata su Limited Run Games: attualmente potete prenotare soltanto le Collector's Edition, dato che le edizioni standard risultano esaurite.

Nel caso invece siate alla ricerca di ulteriori offerte, segnaliamo che resteranno ancora disponibili per poche ore gli Sconti di Gennaio: abbiamo segnalato per voi i migliori giochi da recuperare a meno di 5 euro.