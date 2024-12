Sconti di Gennaio su PlayStation Store: migliori giochi sotto i 5 euro

Dopo essere stati proposti per un periodo limitato esclusivamente ai giocatori iscritti a PS Plus, nelle scorse ore PlayStation Store ha inaugurato ufficialmente gli Sconti di Gennaio per tutti gli utenti.

Sebbene non sia ancora neanche tecnicamente arrivata la festa di Natale, il negozio digitale di casa Sony ha di fatto anticipato i tempi per celebrare l'imminente inizio del nuovo anno, lasciandosi già alle spalle il 2024.

Le nuove offerte sono come sempre particolarmente interessanti, ma questi saldi di fine anno nascondono anche numerose perle a piccoli prezzi da non lasciarvi scappare (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Anche questo fine settimana, l'ultimo prima di Natale, abbiamo deciso dunque di venirvi incontro e segnalarvi tutti i migliori giochi da acquistare a meno di 5 euro l'uno su PlayStation Store.

Sconti di Gennaio PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 5 euro

Batman: Arkham Knight a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Battlefield 1 a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Burnout Paradise Remastered a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Dead Island Definitive Edition a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Deus Ex Mankind Divided a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Dishonored Definitive Edition a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Dragon Age Inquisition: Edizione Deluxe a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,99€ (anziché 24,99€)

a 4,99€ (anziché 24,99€) Firewatch a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Injustice 2 a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Just Cause 3 a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) LEGO Marvel Super Heroes a 4,39€ (anziché 39,99€)

a 4,39€ (anziché 39,99€) Little Nightmares a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Mad Max a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Mortal Kombat 11 a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Need for Speed Heat a 3,49€ (anziché 69,99€)

a 3,49€ (anziché 69,99€) Need for Speed Payback a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) Okami HD a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Overcooked a 3,19€ (anziché 15,99€)

a 3,19€ (anziché 15,99€) Resident Evil 4 (2005) a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Sid Meier's Civilization VI a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) Slime Rancher a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Star Wars Jedi: Fallen Order a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Star Wars Battlefront II a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) TimeSplitters: Future Perfect a 2,49€ (anziché 9,99€)

a 2,49€ (anziché 9,99€) Tomb Raider: Definitive Edition a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) XCOM 2 a 2,49€ (anziché 49,99€)

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store resteranno disponibili fino al 18 gennaio: potrete dunque approfittare delle vacanze per riflettere accuratamente sui vostri prossimi acquisti.

Se volete scoprire tutti i giochi in offerta a meno di 5 euro l'uno, vi lasciamo alla lista completa al seguente indirizzo.