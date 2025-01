Legacy of Kain Remastered, arriva la versione fisica

Limited Run Games ha annunciato la versione fisica di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered per console e PC.

Questa sarà disponibile in due versioni: Edizione Standard e Collector’s Edition, che trovate cliccando qui e qui, pensate sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data.

L'Edizione Standard - che includerà solo i due giochi e una slipcover con immagine olografica - è in uscita tra il 1° giugno e il 30 giugno 2025, per PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.

La Collector’s Edition sarà disponibile tra il 1° novembre e il 30 novembre 2025, e include una ricca serie di oggetti esclusivi.

Gioco Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (su PC con chiave Steam, senza slipcover).

Slipcover numerata (solo per le versioni console).

Custodia SteelBook.

Colonna sonora ufficiale.

Poster mappa di Nosgoth a doppia faccia.

Mini fumetto di 10 pagine su Melchiah, realizzato da Bit Bot Media.

Stand Sarcofago in due pezzi con riproduzione della Spada Soul Reaver (6").

Puzzle a blocchi.

Medaglione in metallo di Kain.

Spilla lenticolare "Health Coil".

Carte artistiche.

I preordini per la versione fisica di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered sono già aperti.

Non è da escludere che anche Amazon.it possa a breve proporre la sua versione fisica del gioco, come accaduto con il remaster della trilogia originale di Tomb Raider (che trovate qui a prezzo scontato).

Ad ogni modo, nella mia recensione del ritorno di Raziel vi ho raccontato che «è un'opera che riesce a coniugare nostalgia e preservazione storica. La trama, intrisa di atmosfere gotiche e dilemmi morali, mantiene intatta la sua profondità, offrendo al giocatore un'esperienza narrativa rara nel panorama contemporaneo. Il pacchetto è infatti in grado di omaggiare l'essenza dei titoli originali, apportando migliorie grafiche che esaltano l'ambientazione senza tradirne l'anima (pur non senza qualche sbavatura tecnica). In un'epoca dominata da produzioni spesso superficiali, questo titolo ci ricorda quanto i videogiochi fossero in grado di raccontare storie profonde e coinvolgenti già più di vent'anni fa.»