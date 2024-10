Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered mostra le sue novità

Crystal Dynamics ha rivelato nuovi dettagli sul remaster di Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2, in uscita a dicembre.

Matthew Ray, associate brand manager di Aspyr, ha condiviso sul PlayStation Blog (via Gematsu) informazioni sui boss aggiornati e sul nuovo sistema di mappe introdotto nei giochi.

I rifacimenti dei due classici action-adventure includeranno versioni rimasterizzate dei boss principali, con texture e modelli migliorati per adattarsi meglio all'atmosfera apocalittica del mondo di gioco.

Tra i nemici aggiornati troviamo Melchiah, Zephon, Rahab, Dumah e Kain stesso, ognuno con caratteristiche estetiche rivisitate per aumentarne il realismo e l'impatto visivo.

Melchiah, il primo luogotenente di Kain che Raziel deve affrontare, ha ricevuto una completa revisione delle texture con una pelle più scura e un aspetto più viscido. Le ossa e la struttura scheletrica sono ora più realistiche e cruente.

Zephon, che si affronta in una cattedrale fatiscente, è stato completamente ridipinto nel volto per un look più minaccioso. Rahab ha subito un remodeling della testa, con occhi dal bagliore rossastro e zanne più vampiresche.

L'armatura di Dumah è stata resa più sporca e arrugginita, con tracce di muffa e sangue. Infine, i modelli di Kain in entrambi i giochi sono stati completamente ridisegnati per avvicinarsi maggiormente al suo aspetto nelle cutscene originali.

Ogni boss è stato progettato per mettere alla prova la padronanza delle abilità di Raziel da parte del giocatore.

Una delle novità più significative è l'introduzione di un sistema di mappe e bussola, pensato per aiutare i giocatori a orientarsi nei vasti ambienti di Nosgoth senza perdere lo spirito esplorativo originale.

La bussola fornisce indicazioni generali sulla direzione da seguire, mentre la mappa funge da strumento di riferimento più che da guida dettagliata. È stata inclusa anche una funzione per tenere traccia dei power-up raccolti in ogni area.

Ray ha sottolineato che questi elementi possono essere disattivati dai giocatori che preferiscono un'esperienza più fedele agli originali.

La mappa è stata creata in collaborazione con il team di sviluppo, consulenti della community e designer di Crystal Dynamics, basandosi su materiale di riferimento originale per garantirne l'accuratezza.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered promette quindi di offrire un'esperienza rinnovata ma fedele allo spirito della serie, con miglioramenti grafici mirati e nuove funzionalità pensate per rendere l'avventura di Raziel ancora più coinvolgente per i fan di lunga data e i nuovi giocatori.

Se siete amanti della saga, vi ricordo anche che poche settimane fa è stato annunciato un graphic novel intitolato Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise, che a quanto pare non sarà per niente male.