Legacy of Kain: Soul Reaver, il prequel mostra i suoi protagonisti

Alcuni giorni fa è stato annunciato un graphic novel intitolato Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise.

Pur non essendo il ritorno che i fan aspettano da anni (per i nostalgici c’è sempre Amazon), si tratta comunque di una conferma che la saga è ancora viva.

Del resto, l'annuncio di The Dead Shall Rise è stato accolto piuttosto bene, sebbene ora è il momento di saperne di più.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise mostra finalmente i suoi protagonisti nella cover ufficiale.

Si tratta di un graphic novel ufficiale che funge da prequel agli eventi dei giochi, realizzato dagli scrittori Joshua Viola e Angie Hodapp, dall'artista Juan Samu, dal letterista Jeremiah Lambert, con le copertine di Dave Rapoza e Aaron Lovett e i disegni aggiuntivi di Jonny Bush e Ninja Jo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

The Dead Shall Rise è la prima uscita della nuova società multimediale Bit Bot Media e, se tutto va bene, potenzialmente la prima di una serie di uscite di Legacy of Kain.

Lo sviluppatore Crystal Dynamics ha fornito la direzione creativa per il libro e promette che l'opera è considerata una parte canonica del franchise e conterrà «idee mai viste prima ed elementi della lore inedita di Soul Reaver».

Newsarama è in grado di rivelare in esclusiva la copertina principale dell'artista di Magic: The Gathering Dave Rapoza, così come la notizia che il libro includerà i concept art di Daniel Cabuco, che ha lavorato sia a Legacy of Kain: Soul Reaver che a Soul Reaver 2, ed è stato il direttore artistico di Legacy of Kain: Defiance.

Ricordiamo in ogni caso che diverso tempo fa Embracer e Crystal Dynamics hanno lanciato un sondaggio che chiedeva ai fan di esprimersi in merito alla loro esperienza con Legacy of Kain: chissà se porterà a qualcosa di concreto, prima o poi.