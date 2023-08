Leak per Lenovo Legion Go: la nuova rivale di Steam Deck somiglia a Switch

C'erano state delle voci, nei giorni passati, anticipate da Windows Central, e nelle scorse ore sono arrivate online le prime foto leak, diffuse da Windows Report: stiamo parlando di Lenovo Legion Go, la chiacchierata nuova esponente del mercato degli handheld PC (qui il nostro hub) – quei computer che hanno la forma di una console portatile e che stanno avendo nuova linfa vitale dopo il grande successo di Steam Deck.

Sono sempre più i player che si stanno affacciando su questa nicchia di mercato e, dopo anche ASUS ROG Ally (al di là delle varie Ayaneo), sembra proprio che anche Lenovo sia intenzionata a fare il grande salto.

Secondo le immagini e le informazioni diffuse da Windows Report e rilanciate da The Verge, in questo caso la piattaforma avrà un design a metà tra Steam Deck e Nintendo Switch: dovrebbe infatti proporre un display da 8", un trackpad sul lato destro e, soprattutto, la possibilità di staccare i controller, come se fossero dei Joy-Con.

Lenovo’s Steam Deck competitor has leaked. The Legion Go looks like it combines parts of the Steam Deck and the Nintendo Switch into one. Now we need a Windows handheld mode for these Steam Deck competitors https://t.co/0goMTFaahx pic.twitter.com/4w5oLnYOIs — Tom Warren (@tomwarren) August 17, 2023

Inoltre, vedendo le foto diffuse dalla fonte, si direbbe che abbia anche uno stand posteriore posto lungo tutta la sua lunghezza, che gli permette di rimanere comodamente in piedi come una Switch OLED.

Non è emerso niente, invece, in merito a quello che troveremo sotto la scocca, ma la fonte anticipa che monterà Windows 11, come ROG Ally: questo significa che potrà far girare potenzialmente tutti i titoli che girano su PC (compresi, nativamente e non in cloud, anche quelli della libreria di PC Game Pass).

Tra gli altri dettagli che si notano in queste foto, ci sono anche due porte USB-C (di solito queste handheld ne hanno una sola), un jack per le cuffie, il bilanciere per il volume e quello che dovrebbe essere uno slot per la Micro SD, così da aumentare lo spazio di archiviazione.

A questo punto rimaniamo in attesa di conferme da parte di Lenovo, che per il momento non ha confermato il leak, né le anticipazioni dei giorni scorsi di Windows Central.

Il mercato dei PC handheld pensati per il gaming e per attrarre anche i giocatori console, però, si sta facendo sempre più popoloso: vedremo come la concorrenza favorirà il miglioramento di queste tecnologie.

Intanto, di recente vi abbiamo proposto il nostro confronto tra Steam Deck e ROG Ally, per aiutarvi a decidere quale sia ideale per le vostre necessità. In attesa delle prossime contendenti, certo.