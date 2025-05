Le versioni fisiche di Street Fighter 6 su Switch 2 hanno un problema

Il lancio di Switch 2 sarà accompagnato da diversi titoli di terze parti particolarmente importanti: tra questi vi sarà anche Street Fighter 6, che con la sua apposita Years 1-2 Fighters Edition permetterà di accedere a tutti i combattenti rilasciati fin dal lancio.

Capcom ha però deciso di lanciare il suo picchiaduro nel formato Game-Key Card, proprio come già fatto dalla maggior parte degli sviluppatori di terze parti: significa che il gioco arriverà sì con una cartuccia di gioco (che potete prenotare su Amazon), ma con i file che andranno necessariamente scaricati da internet.

Ma questo non sarà l'unico "problema" di questa edizione: nelle ultime ore stanno già iniziando a circolare le prime console, videogiochi e accessori in diversi mercati, incluse proprio le edizioni Switch 2 di Street Fighter 6 che, a quanto pare, avranno un problema aggiuntivo da non sottovalutare.

Come segnalato da Genki_JPN su X (via Twisted Voxel), queste edizioni includono sì tutti i contenuti aggiuntivi del picchiaduro, ma solo tramite un codice da riscattare sul Nintendo eShop, senza essere inclusi nella cartuccia.

Questo significa che a tutti gli effetti le Game-Key Card che andreste a rivendere includerebbero solo l'edizione base del gioco, ma non sarebbe l'unico problema: questi codici avranno infatti una data di scadenza di 2 anni, oltre la quale non potranno più essere riscattati.

Una decisione che sta inevitabilmente facendo discutere tantissimi appassionati, che a questo punto si chiedono se abbia avuto davvero un senso produrre un'edizione fisica del titolo, viste queste limitazioni.

Se la scelta di utilizzare le Game-Key Card, per quanto discutibile, può comunque essere giustificata dal prezzo esoso delle cartucce per Switch 2 — e non sono io a dirlo, ma CD Projekt — la decisione di includere i DLC separatamente e con una data di scadenza farà sicuramente storcere il naso ai puristi delle edizioni fisiche.

Al momento non è ancora arrivato alcun commento in merito da Capcom, ma personalmente mi auguro che questa scelta sia stata solo un caso e non un "campanello d'allarme" per tante altre edizioni fisiche in arrivo su Switch 2. Vi terremo aggiornati in caso di novità.