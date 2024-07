Le vendite di PlayStation Portal continuano a dimostrare che i detrattori si sbagliavano

L'azzardo di Sony con PlayStation Portal sembra aver dato i suoi frutti, se le vendite sono un dato di fatto.

La particolare piattaforma portatile permette di giocare ai propri titoli PS5 in portabilità grazie allo streaming.

Un device per molti ma non per tutti, come vi abbiamo del resto raccontato a chiare lettere anche nella nostra recensione.

Otto mesi dopo il suo lancio, l'accessorio per PS5 continua a vendere molto bene nei principali mercati di tutto il mondo (via PlayStation Lifestyle).

Secondo Circana, il device è stato l'accessorio più venduto sul mercato statunitense per il mese di maggio e per il 2024.

Analisti, giornalisti e professionisti del settore hanno espresso molto scetticismo quando PS Portal è stato annunciato per la prima volta.

In effetti, al momento del lancio la "console" portatile è stata criticata per la mancanza di una serie di funzioni, tra cui, ma non solo, l'impossibilità di effettuare il cloud streaming.

Nel corso dei mesi Sony ha insistito sul fatto che PS Portal è un prodotto di nicchia progettato per soddisfare un mercato molto specifico: coloro che vogliono giocare con la loro PS5 lontano dalla TV.

L'azienda ha promesso miglioramenti e maggiori funzionalità in futuro, alcune delle quali disponibili da poco.

Sony ha già dichiarato che le vendite di PS Portal hanno superato le sue stesse aspettative e, a quanto pare, il device non è affatto destinato a scomparire in breve tempo.

Del resto, sempre Sony aveva ammesso diversi mesi fa che Portal è stata ideata solo per aumentare l'engagement con PS5 e non per ottenere profitti.

Ma non solo: restando in tema, avete letto anche che ormai diversi ma fa un gruppo specifico di hacker che era riuscito a far funzionare i giochi PSP su PS Portal ha nientemeno aiutato Sony?