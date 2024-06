PlayStation Portal riceve un'importante feature assente al lancio

Il successo di PlayStation Portal è cosa nota, sebbene adesso è tempo di scoprire le novità di un nuovo aggiornamento.

La particolare piattaforma Sony come saprete permette di giocare ai propri titoli PS5 in portabilità grazie allo streaming.

Un device per molti ma non per tutti, come vi abbiamo spiegato anche nella nostra recensione.

Ora, come riportato anche da VG247, la mancanza di poter gestire e connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle degli hotel e dei bar, è ora disponibile.

PS Portal non poteva infatti funzionare con i portali di accesso che richiedono l'inserimento del numero di stanza e così via, per cui chiunque lo portasse fuori casa doveva collegarlo a un hotspot dal telefono o dal portatile.

Oggi tutto questo cambierà, visto che è stato da poco rilasciato un importante aggiornamento per il dispositivo Remote Play di Sony.

L'aggiornamento introduce il supporto per lo schermo sing-in, in particolare per consentire agli utenti di PlayStation Portal di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche.

La funzione, tuttavia, non è così semplice come si potrebbe sperare. Richiede un altro dispositivo per l'autenticazione, come il telefono o il tablet. Una volta installato l'aggiornamento, PS Portal visualizzerà un codice QR da scansionare con il telefono, che consentirà di eseguire il processo di accesso.

È sorprendente che PS Portal non offra ancora un browser web di base per navigare nelle schermate di accesso di queste reti, ma l'aggiornamento offre almeno una soluzione.

Oltre al nuovo aggiornamento, Sony ha anche rivelato un paio di interessanti statistiche sulla console portatile.

Alcuni dei giochi più giocati nei primi tre mesi di lancio di Portal sono stati Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok e giochi multiplayer come Fortnite, EA Sports FC24 e Rocket League.

Vero anche che sempre Sony aveva ammesso che Portal è stata ideata solo per aumentare l'engagement con PS5 e non per ottenere profitti.

Per concludere, avete letto che alcune settimane fa degli hacker che erano riusciti a far funzionare i giochi PSP su PS Portal hanno aiutato Sony?