Cyberpunk 2077 e la fiducia persa di CD Projekt: «è il prezzo che dobbiamo pagare»

CD Projekt RED, lo studio polacco dietro Cyberpunk 2077, sta ancora cercando di riconquistare la fiducia dei fan dopo il disastroso lancio del gioco nel 2020.

Il titolo in questione (che trovate su Amazon) come saprete non è partito col piede giusto, recuperando terreno nei mesi (anni) a venire.

Vero anche che la redenzione di Cyberpunk 2077 è stata «il più grande successo» di CD Projekt, quindi il peggio è sicuramente passato.

In una recente intervista a Eurogamer, i dirigenti e gli sviluppatori hanno discusso delle sfide che devono affrontare e dei loro piani per il futuro.

Michał Nowakowski, co-CEO di CD Projekt, ha ammesso apertamente che la percezione positiva che l'azienda aveva prima del lancio di Cyberpunk 2077 «è probabilmente persa per sempre».

Nonostante ciò, Nowakowski ritiene che «si possano riparare alcune cose», anche se «è un certo tipo di percezione dell'azienda che non tornerà mai più».

Paweł Sasko, associate game director del sequel di Cyberpunk 2077, ha aggiunto che riconquistare alcuni giocatori «potrebbe essere una situazione che non si verificherà mai» e che «questo è purtroppo il prezzo che dobbiamo pagare per quello che è successo». Tuttavia, Sasko rimane ottimista sul futuro dello studio.

Lo sviluppatore ha dichiarato: «Spero che, attraverso il lavoro che stiamo facendo, attraverso le cose che stiamo mostrando, possiamo effettivamente conquistare alcune di queste persone».

Sasko ha sottolineato l'importanza di dimostrare il valore dei loro giochi piuttosto che fare promesse, affermando che «c'è solo un momento in cui dobbiamo farci vedere».

Il DLC Phantom Liberty per Cyberpunk 2077 è stato accolto molto più positivamente del gioco base al lancio, dando speranza allo studio per il futuro.

Anche se non ci sono ancora date di uscita per questi nuovi progetti, i fan sperano che CD Projekt RED si prenda tutto il tempo necessario per svilupparli al meglio.

La sfida per lo studio polacco sarà quella di tradurre le parole in fatti, dimostrando con i prossimi giochi di aver imparato dagli errori passati.