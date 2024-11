Cyberpunk 2077, fan raggiunge il livello massimo del gioco... prima di iniziarlo

Un giocatore di Cyberpunk 2077 ha raggiunto il livello massimo prima di iniziare la missione "The Heist", che segna l'inizio della storia principale del gioco.

Da mesi i fan del gioco (che trovate su Amazon) compiono imprese spettacolari, ma qui si è andato ancora oltre.

No, non parlo infatti di segreti portati alla luce, ma di un traguardo che per molti è assolutamente impensabile.

L'utente Reddit "uO__Ou" ha completato questa impresa in 40 ore e 30 minuti, superando il tempo medio necessario per completare l'intera trama principale del gioco (via IGN US).

Questa sfida autoimposta dimostra la dedizione di alcuni giocatori nell'esplorare i limiti dei videogiochi open world.

Normalmente, Cyberpunk 2077 limita i giocatori all'area iniziale di Watson durante le prime missioni, offrendo solo una frazione delle attività disponibili nel gioco completo.

uO__Ou ha aggirato queste limitazioni sfruttando un exploit che gli ha permesso di lasciare Watson.

«Andate a Pacifica, all'Hotel Batty's per quello che, secondo la mia esperienza, è il miglior punto di farming», ha consigliato il giocatore.

«Ripetetelo più e più volte. Mi ci sono volute 40 ore ma, ad essere onesti, se lo avessi fatto in modo più efficiente, ci sarebbero volute meno di 35 ore.»

Questa impresa ha richiesto più tempo di quello necessario per completare l'intero gioco.

Il sistema di progressione di Cyberpunk 2077 è simile a quello di giochi come The Elder Scrolls V: Skyrim, dove i giocatori possono migliorare abilità specifiche attraverso varie attività. Queste abilità contribuiscono al livello complessivo del personaggio.

Certamente un'impresa del genere, exploit a parte, sarà davvero difficile da bissare.

Cyberpunk 2077 si conferma quindi ancora una volta come un titolo capace di stupire, anche diversi anni dopo il lancio ufficiale: a tal proposito, avete avuto modo di vedere il segreto nascosto nel menu iniziale?

Ma non solo: c'è anche un segreto legato a una foto davvero particolare, come rivelato mesi fa da uno sviluppatore di CDPR.