Le star di Red Dead Redemption sorprendono gli studenti a lezione

Il classico Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games è sicuramente molto accurata nel ricreare il vecchio West.

Il classico in questione (che trovate su Amazon a prezzo davvero ridicolo) è infatti ancora preso di mira dai giocatori di tutto il mondo.

Advertisement

Al centro delle storie sia del primo capitolo del 2010 (che si è da poco aggiornato) che del sequel del 2018 c'erano John Martson e Arthur Morgan, interpretati rispettivamente da Rob Wiethoff e Roger Clark.

Tuttavia, se stavate morendo dalla voglia di rivedere l'Arthur Morgan interpretato da Roger Clark, è stato recentemente annunciato un ritorno a sorpresa che vedrà l'attore narrare l'audiolibro di Tore Olsson, ossia Red Dead's History: A Video Game, an Obsession, and America's Violent Past.

Per promuovere il romanzo, gli studenti dell'Università del Tennessee negli Stati Uniti, università in cui l'autore Olsson è professore di storia, sono stati sorpresi dalle visite delle star di Red Dead Redemption Rob Wiethoff e Roger Clark prima che gli studenti tornassero a casa per le vacanze di primavera (via GamingBible).

«Gli studenti del mio corso di Storia di Red Dead - il primo corso universitario al mondo che utilizza i videogiochi di RDR per insegnare la storia americana - sono rimasti scioccati quando ho portato due visitatori a sorpresa il giorno prima delle vacanze di primavera», ha twittato Olssen.

Guardando il video riportato nel tweet, non credo che ci annoieremo mai di sentire le vere voci di John Marston e Arthur Morgan. Deve essere stata un'esperienza fantastica essere in classe quel giorno.

La storia di Red Dead: A Video Game, an Obsession, and America's Violent Past uscirà il 6 agosto 2024 e sarà disponibile come audiolibro e in formato fisico.

Restando in tema, lo scorso dicembre sempre Clark ha dichiarato che Rockstar non ha ancora chiuso con il franchise e che prima o poi vedremo Red Dead Redemption 3.

Vero anche che Rockstar rivisiterà il franchise di Red Dead più in là, visto che sembra che il suo obiettivo per il prossimo futuro sia solo GTA 6.