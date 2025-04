Le registrazioni di Final Fantasy VII Remake Part 3 sarebbero già iniziate

Sembra che i lavori per la produzione di Final Fantasy VII Remake Part 3 stiano procedendo proprio come previsto, al punto che le registrazioni per il doppiaggio sarebbero già iniziato.

A lasciarlo intendere è stato Cody Christian, voce di Cloud Strife in FF VII Remake e Rebirth (lo trovate su Amazon) che ha voluto stuzzicare i fan con una nuova storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Come ci segnala Final Weapon, l'attore ha pubblicato una sua foto all'interno di quello che sembra essere uno studio di registrazione, accompagnando il tutto con la seguente didascalia:

«Felice di essere tornato con il mio migliore amico».

E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, ma Cody Christian ha incluso nella storia anche una gif animata di Cloud, lasciando intendere che il suo "amico" sarebbe proprio il protagonista di Final Fantasy VII.

Pur non essendoci ancora alcuna conferma certa, sembrerebbe insomma che le registrazioni per Final Fantasy VII Part 3 stiano già iniziando, almeno per quanto riguarda il protagonista principale della trilogia.

Square Enix attualmente non ha fatto alcun ulteriore commento in proposito, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare dettagli aggiuntivi o eventuali conferme.

Ricordiamo che già lo scorso gennaio gli sviluppatori avevano confermato che la sceneggiatura era stata completata, il che starebbe permettendo di procedere agevolmente all'inizio dei lavori di doppiaggio.