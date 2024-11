Le recensioni di Flight Simulator 2024 hanno preso il volo, finalmente

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia per cui Flight Simulator 2024 era stato preso d'assalto dagli utenti per via di alcuni problemi al lancio che, fortunatamente, sono stati risolti quasi del tutto.

Il giorno del lancio, Microsoft Flight Simulator 2024 ha raggiunto un picco di 24.863 utenti simultanei su Steam. Il giorno successivo il numero è sceso a 13.282, con un calo del 45%. Oggi, 21 novembre, i giocatori attivi sono circa 8.000.

«Abbiamo avuto problemi con uno dei nostri servizi», aveva dichiarato Sebastian Wloch, CEO e co-fondatore di Asobo, commentando le ore successive al lancio.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Il problema non era nel gioco stesso, ma nel processo di accesso. Durante l'avvio, Flight Simulator 2024 scaricava dati dai server e li memorizzava in una cache. Tuttavia, l'elevata affluenza di utenti al lancio ha causato una saturazione del database, lasciando molti giocatori bloccati in un caricamento infinito.

Ma, come spesso capita, basta giusto avere un po' di pazienza per trovare soddisfazione e, come riporta PCGamesN, tutti i problemi di Flight Simulator 2024 sono stati risolti.

«Ci fa piacere annunciare che i problemi di accesso e streaming sono stati risolti», ha dichiarato Asobo tramite i canali ufficiali:

«La capacità del nostro sistema di distribuzione è stata aumentata per gestire il grande interesse per il simulatore, e l’affidabilità è ora superiore al 99,999%. I nostri server e servizi stanno funzionando come previsto.»

Questo ha portato anche a una crescita del valore medio delle recensioni, che sicuramente migliorerà ancora con il tempo.

Oltre ai problemi già risolti, è in arrivo una nuova patch la settimana del 2 dicembre, con ulteriori miglioramenti, seguita da un aggiornamento più consistente previsto per la settimana del 9 dicembre.

Tuttavia, non tutti i problemi sono stati risolti. I contenuti del marketplace di Flight Simulator 2020 sono stati trasferiti alla versione 2024, ma alcuni utenti che utilizzano add-on di terze parti hanno riscontrato difficoltà nell’avviare il gioco. Per ora, Asobo ha deciso di disattivare temporaneamente tutti i contenuti non legati agli aerei provenienti dalla versione precedente, mentre indaga sulle cause del problema per il titolo attuale (che trovate su Amazon).

Parlando di Xbox, da qualche ora è disponibile anche una novità per il Cloud Gaming: ecco i dettagli.