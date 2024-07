Le Olimpiadi dei Videogiochi si faranno, il Comitato Olimpico Internazionale vota a favore

Il tema dei videogiochi come sport, in particolare gli Esports ovviamente, è una discussione che va avanti da molti anni soprattutto nell'ambito delle Olimpiadi, dove in più di un occasione si è tentato di rendere i videogiochi una delle discipline dei Giochi Olimpici.

Oggi, come riporta PC Gamer, si è fatto un passo decisamente importante perché il Comitato Olimpico Internazionale si è unito al Comitato Olimpico Nazionale dell'Arabia Saudita per annunciare i primi Giochi Olimpici di Esports, che si terranno nel 2025.

I Giochi Olimpici Esports sono programmati per una durata iniziale di 12 anni, con eventi che si terranno "regolarmente", e il presidente del CIO Thomas Bach afferma che questo dimostra che il CIO «sta al passo con la rivoluzione digitale».

Non è la prima volta che si parla di videogiochi alle Olimpiadi, ma il progetto votato all'unanimità in queste ore sembra avere ben altra caratura. Il CIO ha già fatto esperimenti con gli eSport dal 2018 e l'anno scorso ha ospitato una "settimana degli eSport" a Singapore.

Di certo bisogna notare che i valori di «uguaglianza di genere e l'impegno con il pubblico giovane» promossi dal Comitato Olimpico non coincidono con il coinvolgimento dei reali sauditi, che di uguaglianze di genere solitamente non ne promuovono, anzi.

Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro dello Sport saudita e Presidente dei comitati olimpici, ha dichiarato:

«Grazie alla Vision 2030 introdotta da Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman, Principe ereditario e Primo Ministro dell'Arabia Saudita, gli eSport in Arabia Saudita abbiamo già un ricco passato, un presente entusiasmante e un futuro promettente... Insieme condividiamo tutti la prospettiva di instillare i valori olimpici in modi nuovi e innovativi.»

La conferma dei Giochi Olimpici Esports significa che ora iniziano i lavori per selezionare una città ospitante e un luogo per l’evento, le date, i giochi da includere e il processo di qualificazione. Il CIO creerà inoltre una nuova struttura al suo interno responsabile della gestione dei Giochi Olimpici Esports, che rimarrà distinta dai Giochi Olimpici stessi sia nel finanziamento che nell’organizzazione.

Vedremo come si evolverà la situazione, che di certo è interessante per il futuro del videogioco come medium ed elemento culturale.