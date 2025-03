Call of Duty 2026 potrebbe arrivare su Xbox Next

Nuove rivelazioni riguardanti il futuro della saga di Call of Duty. Un insider di provata affidabilità ha diffuso dettagli sul capitolo previsto per il 2026, suggerendo cambiamenti significativi che potrebbero ridefinire l'esperienza di gioco della celebre serie di sparatutto.

Secondo queste informazioni, non si tratterebbe di un semplice aggiornamento annuale, ma di una vera e propria evoluzione tecnica e concettuale che potrebbe coincidere con il lancio della prossima generazione di console Microsoft.

L'insider TheGhostofHope, già noto per aver anticipato correttamente diverse novità della serie, ha rivelato che il titolo in arrivo nel 2026 sarà Modern Warfare 4, sviluppato principalmente da Infinity Ward con il supporto di altri studi Activision.

Questo seguito diretto di Modern Warfare 3 del 2023 (che trovate su Amazon) rappresenterebbe un punto di svolta significativo: sarebbe infatti il primo capitolo della serie principale a essere sviluppato esclusivamente per le console di nuova generazione, abbandonando definitivamente PlayStation 4 e Xbox One (e forse PS5 e XSX, anche se ciò sarebbe piuttosto improbabile).

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l'interfaccia utente, che secondo le indiscrezioni tornerà ad essere "tradizionale", simile a quella dei capitoli più amati della saga.

Un chiaro segnale che gli sviluppatori potrebbero voler recuperare elementi nostalgici apprezzati dai veterani della serie, pur innovando sotto altri aspetti.

Ma non solo: lo sviluppo di Modern Warfare 4 includerebbe una sostanziale revisione dell'engine per risolvere vari problemi, tra cui quello del "disordine visivo" che ha caratterizzato gli ultimi capitoli. Questo intervento potrebbe portare a un netto miglioramento della leggibilità dell'azione di gioco e dell'impatto visivo complessivo.

Activision non ha ancora rilasciato commenti ufficiali in merito a queste indiscrezioni, ma la precisione dimostrata in passato dall'insider in questione lascia pensare che almeno parte di queste informazioni potrebbero rivelarsi fondate.

Gli appassionati dovranno comunque attendere una conferma ufficiale prima di poter dare per certe queste novità sul futuro della serie Call of Duty, che intanto vende copie a palate.

