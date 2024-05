Steam potrebbe arrivare sulla prossima Xbox

Steam è il più grande launcher per PC, tanto che dalla sua ha una enorme quantità di fan, con Valve sulla cresta dell'onda.

Sebbene Steam sia attualmente limitato ai soli utenti PC, Microsoft potrebbe pensare di portare la piattaforma sulla prossima Xbox (via Tech4Gamer).

La presenza di Steam su una console potrebbe cambiare le carte in tavola, poiché allargherebbe ulteriormente l'ecosistema Xbox in molti modi.

La discussione è nata in seguito alle potenziali trattative per l'acquisto di Valve da parte di Microsoft per 16 miliardi di dollari.

Anche se è improbabile che ciò accada, dato che Valve genera circa 1 miliardo di dollari all'anno, l'insider e giornalista Jez Corden ha detto la sua.

Corden ritiene che Steam farà parte della prossima generazione di console Xbox: «Steam sarà al 100% sulla prossima Xbox».

Un vantaggio di questa mossa per Microsoft sarebbe l'accesso a tutta la libreria di Steam per gli utenti Xbox.

Ad esempiotutti i giochi di PlayStation Studios per PC, compreso il recente Ghost of Tsushima, diventerebbero di fatto giocabili sull'hardware Microsoft.

Ad ogni modo, la mossa potrebbe anche rivelarsi dannosa per l'ecosistema di Xbox a causa di prezzi e promozioni migliori su Steam, anche a paragone con Xbox Game Pass.

Tempo fa Phil Spencer aveva mostrato interesse nel portare vari store su Xbox. Pertanto, Steam potrebbe non essere l'unico launcher introdotto nella prossima generazione di Xbox.

Se confermato, l'aggiunta di Steam potrebbe diventare un punto di forza per il prossimo hardware Microsoft, dandogli un vantaggio fondamentale rispetto alla concorrenza. Staremo a vedere.

Al momento sappiamo la prossima console di Xbox sarebbe in uscita nel 2026, anche se non c'è nulla di certo.

Ma non solo: sia la prossima Xbox che PS6 potrebbero non avere il doppio della RAM dei sistemi di attuale generazione, e Digital Foundry ha spiegato il perché.