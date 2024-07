Le iconiche Blades di Xbox 360 sono tornate su Series X|S, davvero

Il lancio di Xbox 360 fu contrassegnato anche da un'interfaccia UI davvero originale: ci riferiamo ovviamente alle Blades, semplici schermate laterali colorate in cui ognuna di esse corrispondeva a una specifica funzione della console.

Una home semplice e pulita, come ormai non se ne vedono più da tempo e che, proprio per questo, è rimasta presente nell'immaginario di molti giocatori, anche dopo che sparirono perfino sulla stessa 360 in seguito a un aggiornamento.

Se anche voi siete nostalgici dei tempi che furono, Microsoft ha pensato a una speciale sorpresa, facendole tornare anche su Xbox Series X|S (le trovate su Amazon, a proposito).

Xbox ha infatti appena rilasciato un nuovo sfondo dinamico ispirato proprio alle Blades 360, intitolato "Xbox 360 Blades": potete applicarlo sulle vostre console next-gen già da questo momento.

Ovviamente occorre specificare che, trattandosi alla fine di un semplice sfondo, purtroppo non potrete davvero sfogliare le diverse Blades, ma il tutto rimarrà fisso sulla semplice schermata verde.

Se volete ridare alla vostra Xbox un tocco di nostalgia, trovate il nuovo sfondo dinamico accedendo all'apposita impostazione dal Menù Generali -> Personalizzazione -> Sfondo -> Sfondi Dinamici.

Il tema dinamico "Xbox 360 Blades" è disponibile nella sezione In Primo Piano: a quel punto non dovrete fare altro che applicarlo e immaginare di essere tornati nel 2005.

Chissà se magari un giorno ci sarà la possibilità di applicare Blades diverse per questo sfondo diverso, ma per molti fan è già importantissimo che Xbox non si sia dimenticata della loro esistenza.

