Le armature della serie TV di Fallout arrivano direttamente dalla Marvel

Mancano pochi giorni all'arrivo dell'attesa serie TV di Fallout su Prime Video e, come di consueto, emergono approfondimenti e curiosità di ogni tipo prima del lancio della serie.

Come, tramite una segnalazione di The Gamer, il fatto che le armature atomiche che vedremo nello show sono state costruite davvero e sono reali... in un certo senso.

Le armature che saranno nella serie TV di Fallout verranno mosse da diversi attori che si muoveranno realmente al loro interno. Non verrà quindi utilizzata in alcun modo la CGI per dare vita alle possenti corazze del mondo post-atomico di Bethesda.

A testimonianza di ciò c'è il racconto di Aaron Moten, uno degli attori, che ha definito "estenuante" indossare queste imponenti armature. Insieme agli stuntmen, ovviamente, che allo stesso modo si sono dovuti fare dei bei giri all'interno delle armature.

Come spesso capita in questi casi, gli stuntmen hanno indossato il modello intero dell'armatura, alto poco più di due metri, mentre gli attori hanno indossato il modello parziale, del peso di 30kg in ogni caso, che serve per girare le scene con dei campi più stretti in cui non si vede il corpo intero degli interpreti.

Inoltre, lo scenografo Howard Cummings ha svelato un dettaglio molto interessante riguardo la produzione delle armature, affidata alla stessa azienda che ha dato vita la modello dell'armatura di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe.

«Abbiamo arruolato questa società chiamata Legacy che ha realizzato Iron Man e cose del genere, ma in realtà non avevano mai realizzato un costume così funzionale come questo», dichiara Cummings.

Un'altra conferma di quanto lo show di Fallout di Prime Video prometta di essere di alta qualità, e fedele al materiale originale.

Bethesda ha infatti adoperato una selezione molto cinica nel corso degli anni, prima di accettare la visione di Jonathan Nolan che vedremo dal 12 aprile su Prime Video.