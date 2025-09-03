Nel mondo delle costruzioni per adulti, la passione per la natura e la scienza trova una nuova espressione creativa grazie all'ultima novità firmata LEGO.

Il colosso danese dei mattoncini colorati ha infatti annunciato il lancio del set LEGO Ideas 21362 Collezione di Minerali, un tributo alla bellezza cristallina del mondo sotterraneo che trasforma 880 pezzi in sei straordinari modelli ispirati a gemme reali.

Un'idea nata dalla mente creativa dell'italiano Dario Del Frate, che ha saputo coniugare la precisione scientifica con le infinite possibilità costruttive del sistema LEGO.

Questo sofisticato set, pensato specificamente per un pubblico adulto, rappresenta un punto d'incontro tra collezionismo, arredamento d'interni e passione per le scienze naturali. I mattoncini trasparenti, sapientemente selezionati per ricreare l'effetto cristallino tipico dei minerali, danno vita a riproduzioni sorprendentemente realistiche di sei gemme tra le più apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo.

Nato come progetto selezionato durante la prima sessione di review LEGO Ideas del 2024, questo set richiama concettualmente il precedente set LEGO Ideas 21340 Storie dell'era spaziale per la sua natura multi-modello, ma si distingue per l'attenzione ai dettagli naturalistici e per l'utilizzo innovativo di tecniche costruttive che replicano le strutture cristalline.

Un museo mineralogico in miniatura

La proposta LEGO non si limita alla semplice costruzione dei minerali, ma offre un'esperienza espositiva completa. Il set include infatti tre unità scaffali modulari che trasformano la collezione in una vera e propria vetrina museale personalizzabile. Ogni scaffale è costruibile separatamente e può essere combinato con gli altri in diverse configurazioni, permettendo ai collezionisti di creare composizioni sempre nuove e di rinnovare frequentemente la disposizione dei minerali.

La palette cromatica scelta per i sei modelli abbraccia l'intero spettro dei colori, replicando fedelmente le tonalità naturali di ciascun minerale: dal dorato intenso della pirite al viola profondo dell'ametista, passando per il blu traslucido della fluorite, fino alle sfumature bicolori della tormalina "anguria", al rosso-rosa della rodocrosite e all'arancione caldo del quarzo.

L'arte dei cristalli incontra l'ingegno LEGO in un'esperienza costruttiva unica.

Ogni minerale rappresenta una sfida costruttiva distintiva, con tecniche specifiche per replicare le forme geometriche e le strutture cristalline caratteristiche. Particolarmente interessante è l'approccio utilizzato per la tormalina "anguria", dove i mattoncini trasparenti verdi e rosa ricreano l'effetto bicolore tipico di questo affascinante minerale.

Il set LEGO Ideas 21362 Collezione di Minerali sarà disponibile dal 1° ottobre 2025 al prezzo di € 59,99, un posizionamento che lo rende accessibile sia come oggetto da collezione che come raffinato elemento decorativo per casa o ufficio. L'acquisto garantirà inoltre 450 punti LEGO Insiders, aggiungendo valore per i membri del programma fedeltà dell'azienda.

Questa collezione rappresenta un'ulteriore evoluzione della linea LEGO dedicata agli adulti, con un prodotto che va oltre il semplice aspetto ludico per diventare un complemento d'arredo sofisticato e un tributo alla bellezza naturale. La combinazione di colori vivaci, forme geometriche precise e possibilità di personalizzazione dell'esposizione rende questo set un perfetto esempio di come i mattoncini LEGO continuino a reinventarsi, conquistando nuove nicchie di mercato e soddisfacendo interessi sempre più specifici dei collezionisti adulti.

Con i suoi 880 pezzi e la classificazione 18+, la Collezione di Minerali si rivolge chiaramente a costruttori esperti che apprezzano sia la complessità tecnica che il risultato estetico finale, offrendo un'esperienza costruttiva gratificante e un oggetto espositivo di grande impatto visivo che celebra le meraviglie del mondo mineralogico.