L'acquisizione di Activision-Blizzard è una «buona notizia» per Ubisoft

L'amministratore delegato di Ubisoft, Yves Guillemot, ha dichiarato che l'offerta di Microsoft per l'acquisizione di Activision-Blizzard può essere vista come un segno che la sua compagnia è sulla strada giusta con la sua attuale strategia commerciale.

Mentre la fusione è stata spesso inquadrata come un tentativo di Microsoft di acquistare Call of Duty (trovate MW2 su Amazon), Phil Spencer, capo di Xbox, ha sempre affermato che l'operazione da 69 miliardi di dollari è guidata principalmente dalle ambizioni dell'azienda in materia di giochi mobili.

Activision-Blizzard è anche la casa di alcuni tra i più grandi marchi mondiali di videogiochi, oltre che dei principali servizi live e dei giochi per PC, tutte aree in cui Microsoft spera di acquisire una maggiore influenza e che anche Ubisoft sta perseguendo.

Ora, come riportato anche da VGC, durante la telefonata di giovedì dedicata agli utili del primo trimestre di Ubisoft, è stato chiesto a Guillemot se pensa che l'accordo con Activision sarà un catalizzatore per ulteriori attività di fusione e acquisizione nel settore e, in caso affermativo, qual è il suo punto di vista sulla possibilità di rimanere indipendente in un settore che si sta consolidando.

«Penso che sia una buona notizia che la transazione possa andare in porto, perché dimostra la potenza delle IP e la direzione che sta prendendo il settore. Quindi, ci saranno molte opportunità anche in futuro per tutte le aziende», ha risposto Guillemot.

E ancora: «Sta anche dimostrando il valore delle IP che ora possono essere presenti su console e PC, ma anche su dispositivi mobili, e diventare marchi più mondiali, e quando diciamo mondiali è davvero ovunque nel mondo, e questa è una fantastica opportunità».

«Microsoft sta dicendo che la parte mobile dell'accordo con Activision è importante», ha proseguito Guillemot, «tutti gli investimenti che stiamo facendo per essere più forti sul mobile sono anche in linea con questo, ragion per cui tutti questi elementi aiuteranno il valore dell'azienda a crescere».

Ricordiamo anche che da poco Microsoft e Activision-Blizzard hanno concordato di estendere l'accordo di fusione a ottobre.

Ma non solo: Ubisoft ha dichiarato che prevede di rilasciare 10 giochi da qui al 31 marzo del prossimo anno, anche se non ci sono molte sorprese.