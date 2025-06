Prosegue l'operazione per portare il maggior numero di giochi appartenenti al catalogo Activision Blizzard all'interno di Game Pass, con una delle trilogie di maggior successo nella storia videoludica che sarà disponibile da oggi.

I giocatori PC avranno presto la possibilità di scoprire la prima trilogia di Warcraft, la saga fantasy strategica in tempo reale che narra la guerra tra umani e orchi.

Nello specifico, gli utenti potranno godersi le edizioni rimasterizzate dei primi due capitoli e il remake del terzo episodio, tutti giocabili esclusivamente su PC: al momento non è infatti ancora previsto un eventuale lancio su console.

Questo significa che vi basterà un abbonamento a PC Game Pass per godervi questa nuova trilogia, anche se ovviamente li troverete inclusi anche sul piano Ultimate.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno dunque iniziare il fine settimana nel migliore dei modi, scoprendo una trilogia che ha fatto la storia del genere strategico, in nuove edizioni adattate per gli standard di gioco più moderni.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non è stato ancora reso disponibile nessun capitolo di Warcraft: il loro arrivo sembra previsto per il tardo pomeriggio odierno, dunque vi invitiamo a consultare accuratamente le app ufficiali di Xbox sul vostro PC per essere pronti al download.

Per chi invece preferisce giocare su console, oggi è in arrivo un'altra piccola sorpresa per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), con un quarto gioco gratis in arrivo.

Sempre da oggi 26 giugno potrete infatti divertirvi con Against the Storm, un city builder dark fantasy precedentemente disponibile solo su PC, ma che tra poche ore potrete giocare anche su Xbox Series X|S e in streaming sui vostri dispositivi preferiti.

Restando invece in tema di nuovi giochi dal catalogo Activision Blizzard, vi ricordo che le sorprese non sono ancora finite: dal 30 giugno sarà infatti disponibile gratis un capitolo storico di Call of Duty.