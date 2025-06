La News in un minuto

Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi per Xbox Game Pass di giugno 2025, offrendo un catalogo ricco e variegato agli abbonati. Tra i titoli più interessanti spiccano la simulazione spaziale Star Trucker e i classici remaster della saga Warcraft, inclusi Warcraft I e II Remastered e Warcraft III: Reforged. La lineup comprende anche Call of Duty: WWII, Little Nightmares II e Rise of the Tomb Raider, insieme a titoli indie come Wildfrost e Volcano Princess. I giochi arriveranno gradualmente dal 18 giugno al 1° luglio su diverse piattaforme e livelli di abbonamento Game Pass.