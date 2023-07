La Starfield Constellation Edition è la nuova preda dei bagarini, ovviamente

Per ogni edizione speciale di un videogioco non possono mancare purtroppo i bagarini, e questi si sono dati da fare con la Starfield Constellation Edition.

La prossima esclusiva Xbox che farà crescere il valore del Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, non poteva non avere ovviamente la sua edizione speciale.

Una versione del gioco che, per altro, per un periodo sembrava non avrebbe avuto neanche il disco di gioco, prima della precisazione di Bethesda.

Un problema che sarebbe stato non indifferente, perché il peso di Starfield è davvero galattico come si addice ad un gioco titanico del genere.

Ma ovviamente non pensate di portarvi a casa il titolo di Bethesda con la Constellation Edition, perché è evaporata in pochissimo tempo.

L'edizione, al prezzo di circa €300, contiene:

Il gioco base (formato digitale)

Un'espansione di storia che arriverà dopo il lancio

Fino a cinque giorni di early-access

Skin Pack Constellation

Digital Artbook e Original Soundtrack

Steelbook del gioco

Patch di Constellation

Smartwatch e valigetta

Credit stick con codice del gioco inciso al laser

Effettivamente la potreste comprare ma, come riportano alcuni utenti su Reddit, ovviamente lo dovrete fare dando soddisfazione ai bagarini.

Come vedete, infatti, la Constellation Edition di Starfield è apparsa online in alcune inserzioni anche a $700.

Un comportamento che per altro viola apertamente le norme di eBay, che ha sempre fatto fatica a fermare il fenomeno del bagarinaggio.

Ora che non possono per altro sfogarsi su PlayStation 5, che è riuscita da un po' a scrollarsi di dosso il periodo di carenza delle scorte, i bagarini devono concentrarsi su altro.

Nel frattempo Nintendo ha deciso che intende sconfiggere questo fenomeno addirittura con Switch 2, visto che la prossima console verrà prodotta in abbondanza proprio per questo motivo.