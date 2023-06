La prossima console Nintendo vuole sconfiggere i bagarini

A prescindere da cosa succederà nel post-Nintendo Switch, l'azienda nipponica ha la volontà di sconfiggere una volta per tutte il fenomeno del bagarinaggio.

Un fenomeno che ha colpito più di tutti PlayStation 5, di conseguenza rendendola ancora più appetibile, ma che ora è facilmente acquistabile su Amazon per fortuna.

La console Sony sembra aver sconfitto non solo la crisi delle scorte ma anche i bagarini, visto che ora non si assiste più a fenomeni aberranti come le PS5 vendute a prezzi elevatissimi.

E se Nintendo Switch non ha mai vissuto troppo questo fenomeno, mentre i suoi giochi a sorpresa sì, la Casa di Kyoto è pronta per la prossima generazione.

Nella recente riunione con gli investitori (tramite My Nintendo News), il presidente Shuntaro Furukawa di Nintendo ha risposto a molte domande da parte dei presenti, tra cui il modo per affrontare i bagarini con la prossima console.

Forti dell'esperienza degli ultimi anni a livello globale, Furukawa ha risposto:

«Per quanto riguarda le misure di rivendita quando si lancia un nuovo hardware, riconosciamo che la cosa più importante è produrre e spedire prima in quantità che possano soddisfare la domanda dei clienti. Valuteremo poi se ci sono altre possibili misure che possono essere prese.»

La prima parte del piano anti-scalper è quindi produrre un quantitativo tale di console per cui gli acquirenti non potrebbero mai rischiare di rimanere senza.

E se proprio i bagarini avranno possibilità di proliferare con le scorte in via di esaurimento... Nintendo ci penserà su.

L'investimento nella produzione è comunque importante perché, soprattutto al day one, potrebbe dare alla nuova console una base numerica degna.

Console che, in ogni caso, non è una priorità per Nintendo perché Switch 2 non è affatto vicina.

