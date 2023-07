Diablo 4, arriva la Stagione 1: ecco tutte le novità

Come aveva anticipato, Blizzard Entertainment in queste ore ha alzato il velo sulla Stagione 1 del suo Diablo 4, con la quale vuole dare il via al supporto a lungo termine per il titolo. Battezzata la Stagione degli Abietti, questa season dovrebbe introdurre diverse novità – tra cui missioni, nemici e poteri completamente inediti.

«Seguendo la tradizione dei precedenti giochi di Diablo, le Stagioni danno la possibilità a giocatori e giocatrici di iniziare da capo il Percorso Stagionale con le nuove funzionalità e meccaniche di gioco appena aggiunte» ci ha spiegato Blizzard, in accompagnamento ai dettagli su cosa troveremo nella Season 1.

«Partendo dallo stesso livello, giocatori e giocatrici possono provare nuove classi e configurazioni che hanno attirato la loro attenzione, oppure affrontare il viaggio lungo la Stagione con la loro combinazione preferita di classe e configurazione, provando le meccaniche stagionali per una nuova esperienza. Per far salire di livello un nuovo personaggio non è necessario ricominciare da zero, dato che la fama ottenuta scoprendo la mappa e i benefici ottenuti dagli Altari di Lilith vengono conservati».

Viene inoltre confermato che, se avete già la vostra cavalcatura, potrete «usarla immediatamente con il nuovo personaggio. Al termine di ogni Stagione, i personaggi saranno trasferiti nel Regno Eterno, e i giocatori potranno accedervi in via permanente».

In merito ai contenuti della stagione, che sarà disponibile dal 20 luglio, ci viene anticipato che avremo quanto segue:

Una nuova avventura inedita , rappresentata da una minaccia che si manifesta sotto la forma di Mostri Abietti. Vi ritroverete, quindi, a combattere contro queste creature intrappolando i loro Cuori Abietti e liberandole dalla corruzione.

, rappresentata da una minaccia che si manifesta sotto la forma di Mostri Abietti. Vi ritroverete, quindi, a combattere contro queste creature intrappolando i loro Cuori Abietti e liberandole dalla corruzione. Nessuna esperienza : Blizzard ha sottolineato che potrete affrontare la stagione anche se siete giocatori alle prime armi: non c'è bisogno di aver già spolpato il gioco principale preventivamente.

: Blizzard ha sottolineato che potrete affrontare la stagione anche se siete giocatori alle prime armi: non c'è bisogno di aver già spolpato il gioco principale preventivamente. Percorso stagionale : nei capitoli della Stagione 1, potrete ottenere delle ricompense "Favore", che permetteranno di portare avanti il Pass Battaglia.

: nei capitoli della Stagione 1, potrete ottenere delle ricompense "Favore", che permetteranno di portare avanti il Pass Battaglia. Pass Battaglia: quest'ultimo prevede ricompense per il progresso del vostro personaggio. Chi vorrà, potrà anche seguire un percorso a pagamento, con oggetti cosmetici esclusivi.

Potete approfondire ulteriormente le novità dando un'occhiata al post sul blog ufficiale di Diablo.

Diablo 4 è disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Se interessati, lo trovate su Amazon. Per conoscerlo meglio, vi raccomandiamo la nostra video recensione completa.