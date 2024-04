La serie TV di Fallout ha una cosa che manca ai videogiochi

A breve potremo vedere tutti gli otto episodi della prima stagione di Fallout, disponibili anche in Italia nel corso delle prossime ore.

La serie esplorerà molte delle tematiche già viste nella serie di videogiochi (trovate l'edizione GOTY di Fallout 4 su Amazon).

Advertisement

Ora, mentre tutti - ma proprio tutti - i capitoli della serie vengono messi in offerta, in modo da permettere ai fan e non di recuperarli a poco prezzo, è tempo di indagare per bene lo show Amazon.

E a quanto pare, come riportato anche da GameSpot, i fan della serie di videogiochi potranno assistere in TV a qualcosa di mai visto prima nel franchise videoludico.

Parlando con Tech Radar, il boss di Bethesda Todd Howard ha detto che i giochi non potrebbero mai tornare al passato e rivelare com'era il mondo prima dello scoppio delle bombe.

Ma la serie TV lo fa: i primi sette minuti dell'Episodio 1 descrivono la Grande Guerra e tutto ciò che ha comportato.

«Il grande [cambiamento] è stato esplorare il passato», ha spiegato Howard.

«Nelle nostre [mie e del creatore Jonathan Nolan] conversazioni iniziali, sapevamo di voler raccontare una nuova storia che sembrasse un nuovo capitolo della serie Fallout, un po' come facciamo con i giochi, dove ognuno ha la sua geografia e la sua storia, ma ha ancora tutti i tratti distintivi dei titoli precedenti».

Howard ha chiarito che esplorare il passato in questo modo è «una cosa che non siamo mai riusciti a fare nei giochi». Ha inoltre dichiarato di essere orgoglioso del modo in cui Nolan e il team hanno dato vita a questo aspetto nella serie TV.

«Il modo in cui [Nolan] e tutti gli altri hanno esplorato la storia degli Stati Uniti, la minaccia della bomba atomica e le azioni della gente in caso di guerra nucleare, la paura rossa, la Vault-Tec... hanno portato tutta questa storia e questa tradizione favolosa in Fallout», ha detto Howard.

«Tutte queste cose si ripercuotono poi sui personaggi attuali dello show, quindi è stato un piacere per me e per tutti quelli di Bethesda che hanno lavorato a Fallout pensare 'Oh, questo è davvero fresco, ma è anche la quintessenza di Fallout'».

La serie è stata creata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata dai creatori di Westword Lisa Joy e Jonathan Nolan.

Il cast della serie comprende anche Mike Doyle, Xelia Mendes-Jondes, Aaron Moten, Johnny Pemberton, Zach Cherry, Moises Arias e Kyle MacLachlan.

La recensione di SpazioGames sulla serie televisiva di Fallout arriverà nelle prossime ore.

Restando in attesa, il regista della serie TV di Fallout di Amazon afferma che non cercherà di accontentare i fan.

La serie TV di Fallout è ormai prossimo: vediamo in questo articolo dove vederla, quanto costa abbonarsi e cosa racconterà.

Per concludere, di recente sempre Todd Howard non ha neppure del tutto escluso la possibilità di una serie TV di The Elder Scrolls?