La serie TV di Fallout dà un appuntamento ai fan: che succederà?

La notizia contiene degli spoiler minori sulla serie TV di Fallout di Amazon Prime Video, proseguite a vostro rischio se non avete completato la visione degli episodi disponibili.

La serie TV di Fallout continua a sorprendere fan della serie videoludica e gli spettatori, perché il famoso numero di telefono di cui si è parlato poche ore fa ora nasconde anche un presunto annuncio di... qualcosa.

Nel sesto episodio della serie di Fallout c'è un flashback in cui il personaggio di Walton Goggins, ovvero il Ghoul, si esibisce per la prima volta per la Vault-Tec in una pubblicità.

Giusto ieri vi avevamo raccontato che il numero di telefono che appare nell'episodio è reale, e chiamandolo ci si ritrova davanti un easter egg davvero inquietante.

Ma non è finita qui perché, come ha scoperto un utente, mandando un messaggio al numero in questione si riceve un messaggio diverso.

«Grazie per aver inviato un messaggio a Vault-Tec», si legge nella risposta automatica, che prosegue dicendo: «Il prossimo appuntamento disponibile è tra 33 settimane, per favore restate in attesa!»

Continuando a rispondere ai messaggi si riceve un'altra risposta automatica, che dice: «Congratulazioni! Potremmo o meno metterci in contatto se un appuntamento diventa disponibile.»

Con un rapidissimo calcolo degno dei migliori ingegneri della Vault-Tec possiamo scoprire che la data segnalata dal messaggio è il 29 novembre 2024.

Novembre è il periodo in cui, solitamente, Bethesda lancia uno dei suoi prodotti. Ma è difficile pensare che quest'anno possa uscire a sopresa Fallout 5, visto che la data di uscita sembra essere molto più lontana.

C'è da dire che Fallout 4 (lo potete recuperare in edizione completa su Amazon), all'epoca, fu annunciato durante l'anno e uscì a strettissimo giro, nel giro di qualche mese. Chissà che Bethesda non possa ripetere questa acrobazia anche in questa occasione.

Intanto Bethesda si può godere il successo di tutti i giochi della serie, tra cui Fallout Shelter che sta facendo incassare tantissimi tappi all'azienda.