La serie Bravely Default non è morta, ci sono delle novità

Sono molti i videogiochi che diventano amati dal pubblico e dalla critica ma, nonostante ciò, non riescono ad imporsi sul mercato e tra questi c'è la serie di Bravely Default, nata su Nintendo 3DS nel 2012 ed espansa anche su altre piattaforme.

In particolare Bravely Default 2 è stato in grado di rappresentare non solo un ottimo JRPG, ma anche un ottimo modo per raccontare storie profonde con tematiche molto importanti, come vi avevamo raccontato in un nostro speciale.

Bravely Default ha ricevuto un sequel diretto per 3DS, Bravely Second: End Layer uscito nel 2015. Oltre a questi c'è stato anche Bravely Default 2, pubblicato nel 2021 per la prima volta anche su PC oltre che su Switch, con una storia completamente nuova, un nuovo mondo e un inedito cast di personaggio.

La serie si è fermata, però, e non c'è stato nessun segnale sul fatto che potesse tornare o meno in qualche forma.

Ma, come riporta VGC, sembra che ci saranno novità a stretto giro: il produttore della serie Bravely ha infatti anticipato che un nuovo annuncio arriverà entro la fine dell'anno.

In un messaggio pubblicato sull'account ufficiale di Bravely Default su X, pubblicato per festeggiare il terzo anniversario del citato secondo capitolo della serie, il produttore Tomoya Asano ha voluto dare una piccola soddisfazione ai fan.

Dopo aver ringraziato i giocatori per i loro messaggi sul gioco, Asano ha aggiunto: «Quest'anno saremo in grado di parlarvi di alcuni sviluppi della serie Bravely, quindi tenete gli occhi aperti.»

Che sia il momento di vedere il ritorno dell'acclamato gioco di ruolo di Square Enix? Ovviamente non resta che attendere mentre i fan del genere avranno senz'altro qualcosa da fare in attesa di un annuncio sulla serie Bravely.

