Final Fantasy VII Rebirth ha già "battuto" gli altri Final Fantasy, tranne uno

Final Fantasy VII Rebirth sta per vedere la luce, ma a quanto pare il gioco sta già ricevendo le attenzioni che merita.

Il secondo capitolo della trilogia remake della settima fantasia finale (sappiate che potete preordinarlo su Amazon al miglior prezzo in versione PS5) promette infatti grandi cose.

Vero anche che dovete fare molta attenzione a cercare informazioni sul gioco perché, come di consueto, in rete stanno già girando i primi spoiler relativi al titolo.

Ora, mentre alcuni fan hanno messo a confronto il gioco con l'originale scoprendo una fedeltà davvero straordinaria, Rebirth ha già scavalcato (quasi) tutti gli altri capitoli su Metacritic.

Avendo ottenuto un punteggio di 93 su 119 verdetti, Final Fantasy VII Rebirth può essere considerato il secondo titolo della serie di giochi di ruolo con il punteggio più alto di tutti i tempi (via PushSquare).

Ha battuto giochi come Final Fantasy X e Final Fantasy VI, valutati 92, per assicurarsi il secondo posto nella classifica.

L'unico a non essere stato scalfito è il classico PS1 Final Fantasy IX, il quale batte Rebirth con un punteggio di 94, anche se basato su sole 22 recensioni.

Ecco come si presenta la top 10 su Metacritic ora che l'embargo sulle recensioni di Final Fantasy VII Rebirth è scaduto:

Final Fantasy IX - 94

Final Fantasy VII Rebirth - 93

Final Fantasy X - 92

Final Fantasy VI - 92

Final Fantasy XII - 92

Final Fantasy XIV: Endwalker - 92

Final Fantasy VIII - 92

Final Fantasy XIV: Shadowbringers - 90

Final Fantasy Chronicles - 89

Final Fantasy VII Remake Intergrade - 89

Nella nostra video recensione del gioco vi abbiamo in ogni caso spiegato che «dopo numerosi tentativi di svecchiamento della saga andati in malora, Final Fantasy VII Rebirth rappresenta il modo migliore per portare questa iconica serie nell'era moderna, restituendo al grande pubblico le vecchie sensazioni di un tempo mentre si introducono nuovi sistemi di gioco che ci auguriamo possano essere la base per tutti gli altri capitoli che verranno.»