La scena della risata di Final Fantasy X non è così male, per i giocatori

La saga Final Fantasy è indubbiamente una delle più amate di sempre, nel mondo dei videogiochi – ma anche una di quelle intorno alle quali ci sono più discussioni. Sarà per i tantissimi mondi e personaggi che ha creato, sarà perché cerca sempre di reinventarsi in ogni episodio, ma la creatura di Hironobu Sakaguchi è spesso protagonista di discussioni più o meno curiose.

Per animare questa domenica, allora, da grande amante degli episodi classici del franchise, sono finita a curiosare online su Reddit un divertente topic lanciato da un giocatore, che chiedeva di condividere opinioni impopolari su Final Fantasy, con però una particolarità: dovevano essere opinioni positive. In parole povere, affermare cosa per te è bello nella saga che, invece, di solito viene ritenuto brutto.

Inutile dire che si è parlato subito della celebre scena della risata di Final Fantasy X, che personalmente ho sempre trovato volutamente "imbarazzante", in un contesto narrativo dove non c'è davvero niente da ridere e allora si prova a costringersi a farlo per poter andare avanti.

Anche alcuni altri giocatori condividono questa visione e, tra le opinioni impopolari, citano proprio di apprezzare la celebre scena della risata.

Lo ha spiegato benissimo un utente in un commento, quando gli veniva domandato quale fosse il significato della scena nel suo contesto:

«Il fatto è che qui si stanno costringendo a ridere apposta, ed è per questo che suona così orribile. Stanno riconoscendo che le loro vite fanno schifo e sono difficili, quindi si sforzano di ridere e sorridere per cercare di far fronte alla situazione, e nel farlo alla fine ridono di quanto suonino stupidi mentre fingono di ridere. Era un modo per superare la loro tristezza, quindi direi che è piuttosto bello».

Gli episodi citati sono però tantissimi e tutti molto interessanti: per qualcuno, ad esempio, le battaglie casuali sono in realtà un pregio migliorativo per l'esperienza di gioco. Per qualcun altro, invece, l'opinione impopolare è che il sistema Junction di Final Fantasy VIII (spesso molto odiato perché permetteva di "rompere" la progressione troppo presto) fosse «innovativo» e quindi da apprezzare.

Altri citano che il sistema dei job di Final Fantasy XIII sia da ritenere «meravigliosamente coinvolgente» (opinione che personalmente condivido) e lottano contro la stigmatizzazione dell'uso delle guide: «usate una guida! C'era un oggetto che si poteva perdere, lì? Quali sono le debolezze di questo mostro? Le guide sono fantastiche!».

Una unpopular opinion particolarmente forte e interessante riguarda ancora Final Fantasy XIII, che diverse volte viene citato come molto amato per avere «una grande storia e dei grandi personaggi», al punto che qualcuno scrive che «Final Fantasy XIII ha la più complessa e più grande storia di tutto il franchise. I personaggi sono grandiosi, complessi, ricchi, diversi e li puoi sentire vicini».

Da persona che vede le debolezze di FFXIII ma che, nonostante i suoi limiti strutturali, ne ha gradito molto l'intreccio, i temi e i protagonisti, personalmente anch'io ho apprezzato questo capitolo, ritenuto invece così divisivo.

E molti giocatori concordano sotto questo post, sottolineando come effettivamente ci sia parecchio amore intorno al viaggio di Lightning e compagni.

Un'altra interessante opinione è quella del giocatore che scrive «ho amato Final Fantasy X-2. È un bell'esempio di come le persone stanno faticando ad adattarsi a un mondo dove non c'è più la costante minaccia della morte, di come si inizia a guarire da un trauma durato per generazioni».

Insomma, sembra proprio che anche intorno ai giochi generalmente meno "amati" della saga ci siano in realtà molte opinioni positive e il topic è davvero interessante da sfogliare – anche perché sono certa che troverete a vostra volta delle unpopular opinion che pensavate di aver maturato solo voi, e invece...

Sentitevi liberi di condividere qui sotto eventuali opinioni impopolari positive sulla saga, che di recente ha visto il lancio di Final Fantasy XVI e di Final Fantasy VII Rebirth (la seconda parte del Remake in tre atti di Final Fantasy VII).