La prossima Xbox sarà meno potente di PS6, ma c'è un perché

La prossima generazione di console Xbox è ancora lontana qualche anno, ma sembra che verrà rilasciata prima di PlayStation 6, poiché Microsoft sembra avere già in mente la sua prossima console.

Una generazione che solo quest'anno pare essersi sbloccata anche grazie alle nuove scorte PS5.

In un documento, Sony aveva svelato di aspettarsi il lancio di una ipotetica PS6 non prima del 2027: la finestra temporale proposta da Microsoft sembrava coincidere, anticipando che le console "next-gen" potrebbero avere ancora parecchi anni di vita.

In un nuovo video condiviso su YouTube (via Wccftech), RedGamingTech ha rivelato come la tempistica per la prossima console di Microsoft sia cambiata in modo significativo dopo i documenti trapelati dalla FTC all'inizio di quest'anno.

Secondo le fonti, la console uscirà nel 2026 e sarà alimentata da una CPU Zen 5 e non da una CPU Zen 6, come rivelato nei documenti, poiché la sesta iterazione dell'architettura Zen non sarà pronta per allora.

Per quanto riguarda il motivo per cui Microsoft sta pianificando di rilasciare la prossima generazione di Xbox prima di PlayStation 6, pare che l'azienda voglia lanciare un messaggio, come è stato fatto (con successo) con la generazione Xbox 360.

L'hardware sarà ovviamente meno potente della concorrenza, ma questo non solo la renderà più economica di PlayStation 6, ma permetterà a Microsoft di rilasciare una revisione hardware più potente più avanti.

Non si sa ancora se Microsoft rilascerà due SKU della sua prossima console, ma le indiscrezioni suggeriscono che il segmento di fascia bassa sarà coperto da una console incentrata sul cloud-gaming, il che avrebbe senso vista l'attenzione dell'azienda per Xbox Game Pass e il cloud gaming.

Parlando sempre di nuove console, a gettare nuove indiscrezioni su specifiche e finestra di lancio per PS5 Pro ci pensa il sempre bene informato Jeff Grubb.