La nuova esclusiva PlayStation su PC ha battuto perfino il record di God of War

Sembra proprio che PlayStation sia riuscita a tirare fuori dal cilindro un'altra produzione da record: nelle scorse ore è infatti uscito sul mercato Helldivers 2, nuovo sparatutto multiplayer sviluppato da Arrowhead Game Studios e pubblicato da Sony.

Si tratta dunque di una produzione esclusivamente disponibile su PS5 (trovate questa versione su Amazon) e su PC, rendendolo uno di quei rari casi in cui un prodotto PlayStation è disponibile su computer fin dal day-one.

Vi avevamo già segnalato gli ottimi risultati ottenuti al lancio, ma che proprio nelle scorse ore hanno superato ogni più rosea aspettativa, diventando il miglior debutto di sempre per un gioco PlayStation su PC.

Come segnalato da Push Square, Helldivers 2 ha raggiunto ben 81.840 giocatori collegati contemporaneamente in queste prime ore: numeri da record per qualunque gioco pubblicato da Sony sullo store di casa Valve.

Il precedente record apparteneva a God of War, che si era fermato a "soli" 73.529 giocatori contemporanei: un risultato sicuramente fenomenale, se consideriamo che si è trattato di un successo arrivato quasi "a sorpresa".

Numeri che potrebbero probabilmente essere ancora più elevati, se non fosse per qualche problema riscontrato dai fan con il matchmaking e l'anticheat integrato: gli sviluppatori stanno lavorando per migliorare l'esperienza, ma al momento la media di recensioni degli utenti Steam è "Nella media", con solo il 67% di pareri positivi.

Vedremo ovviamente se nelle prossime ore la situazione cambierà: in ogni caso, possiamo dire che si è trattato di un altro grande successo di Sony su PC, a cui potrebbe aver contribuito anche un prezzo di lancio più basso — costa solo 39.99€ su entrambe le versioni.

A questo punto siamo curiosi di sapere se Helldivers 2 è già stato in grado di ottenere risultati simili anche su PS5: restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali al riguardo.

Restando in tema di esclusive su PlayStation 5, ricordiamo che tra poche settimane uscirà anche Final Fantasy VII Rebirth: potete già provare la demo gratuita da adesso.