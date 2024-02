Il nuovo shooter co-op di Sony è partito alla grande

Helldivers 2 è partito alla grande su Steam, visto che la versione per PC è stata lanciata insieme all'edizione per PlayStation 5.

Il gioco d'azione cooperativa di Arrowhead Game Studios è pubblicato da Sony Interactive Entertainment su PS5 e PC tramite Steam (dove l'editore è indicato come PlayStation PC LLC).

Come riportato anche da IGN US, Helldivers 2 è attualmente il 15imo gioco più giocato su Steam con 53.189 giocatori contemporanei al momento in cui scriviamo, un numero che senza dubbio crescerà nel corso della giornata, della settimana e del primo weekend.

Ma non solo: Helldivers 2 è anche il secondo gioco più venduto per fatturato su Steam, davanti a successi come Palworld e Call of Duty.

La descrizione del gioco recita:

Helldivers 2 è uno sparatutto cooperativo in terza persona che vede le forze d'élite degli Helldiver combattere per vincere una lotta intergalattica e liberare la galassia dalle crescenti minacce aliene. Con una prospettiva in terza persona, i giocatori useranno una varietà di armi (pistole, mitra, lanciafiamme) e stratagemmi (torrette, attacchi aerei, ecc.) per sparare e uccidere le forze nemiche. Il combattimento è accompagnato da enormi quantità di sangue e smembramenti delle forze aliene. Schizzi di sangue e smembramenti possono essere visti dai giocatori anche quando sono colpiti da esplosioni ambientali o dal fuoco amico. Gli accampamenti nemici e i campi di battaglia sono caratterizzati da macchie di sangue e corpi smembrati.

Vale la pena notare che Helldivers 2 non è un gioco a prezzo pieno, costando solo 39,99 dollari.

È molto più difficile farsi un'idea della sua popolarità su PS5, dato che Sony non divulga i numeri dei giocatori sulla sua piattaforma (che trovate su Amazon).

Il lancio di Helldivers 2 è un po' insolito in quanto Sony preferisce rilasciare i suoi giochi su console prima che su PC (come ad esempio anche il prossimo Horizon Forbidden West), ma non è senza precedenti per un gioco sviluppato esternamente e pubblicato da Sony.