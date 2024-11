La Future Class è sparita dai The Game Awards 2024

Nel mondo dei videogiochi, The Game Awards è un evento attesissimo, un'occasione per celebrare i titoli più innovativi e apprezzati dell'anno (qui trovate dove e quando vederli).

Tuttavia, dietro le luci della ribalta e i lanci commerciali, emerge un aspetto meno evidente e più critico: il trattamento dei veri protagonisti di questo settore e non solo.

Tra le poche iniziative volte a valorizzare il lato umano dell’industria c’è la Future Class, un programma nato per onorare chi si distingue per inclusività e innovazione nel gaming, e che dal 2020 ha messo in evidenza voci spesso marginalizzate.

La Future Class dei The Game Awards è un collettivo di persone ispiratrici che rappresentano il futuro inclusivo dei videogiochi.

Ma quest’anno la Future Class sembra essere sparita (via The Gamer). Non ci sono state chiamate per nuove candidature, e a poche settimane dalla cerimonia, non è stato annunciato nulla per il 2024.

L'account social ufficiale dei TGA continua a condividere i profili dell'anno scorso, ma senza menzionare novità per quest'anno.

Secondo un report di Game Developer, Emily Bouchac, organizzatrice del programma, ha dichiarato che l’attenzione per quest’anno sarà rivolta al sostegno della classe esistente, e che il futuro della Future Class sarà valutato dopo l’edizione di quest’anno.

Non mancano le critiche da parte degli stessi membri della Future Class, che hanno sottolineato la mancanza di supporto adeguato, come il rimborso per i viaggi e la mancanza di servizi per persone con disabilità.

Nonostante ciò, alcuni di questi membri hanno confermato di aver ricevuto biglietti gratuiti e alloggio per partecipare alla cerimonia, segno che forse c'è un tentativo di migliorare il sostegno per la classe attuale.

Ad aggiungere dubbi, il sito web della Future Class sembra essere stato disattivato, restituendo un errore 404.

Sebbene questo non significhi necessariamente che il programma sia stato chiuso, l’assenza di informazioni non lascia presagire nulla di buono. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali sulla questione.

