Dei nuovi nemici di Helldivers 2 stanno già attaccando i giocatori

Continua il momento estremamente positivo di Helldivers 2 che, da qualche giorno, può godere anche di un aggiornamento massiccio che ha inserito nemici, armi, i tanti amati mech e, a quanto pare, dei misteriosi nemici volanti mai visti prima. Ma c'è dell'altro.

Dopo aver già raccolto le testimonianze di alcuni insetti volanti mai visti prima, di cui Arrowhead ha già negato l'esistenza, i giocatori sono convinti di aver scoperto l'arrivo di una terza fazione all'interno della guerra galattica.

Come riportato su Resetera, alcuni giocatori hanno visto i segni dell'arrivo di una nuova fazione all'interno di Helldivers 2, che sta già cominciando il suo attacco contro la Super Terra, a quanto pare.

I "laser blu" sono diventati la nuova ossessione di Helldivers 2, a quanto pare:

Questi laser, di cui potete vedere una testimonianza qui sopra, secondo gli esperti della saga potrebbero essere il segno dell'arrivo degli Illuminati, fazione che era già presente nel primo Helldivers e che potrebbe tornare anche nel sequel.

Intanto gli Illuminati, o qualunque cosa siano questi laser blu, stanno già attaccando i giocatori a sorpresa, come potete vedere da questa testimonianza:

E come per l'arrivo degli insetti volanti, Johan Pilestedt di Arrowhead ha già voluto "rassicurare" gli helldivers della Super Terra negando l'evidente segnale dei laser blu. «I raggi blu non sono reali, non possono farti del male», ha dichiarato scherzosamente sui social media.

Nel frattempo Helldivers 2 sta continuando a imporsi sul mercato con una certa importanza, visto che secondo gli analisti sembra aver venduto davvero tantissimo. Ed ha generato anche i suoi fenomeni mediatici, perché da qualche giorno anche lo shooter di Arrowhead ha il suo Let Me Solo Her.

