La demo gratis di Prince of Persia: The Lost Crown sta per dirci addio

Non è insolito che un team di sviluppo scelga di rendere disponibile la demo di uno dei suoi giochi più attesi prima del lancio, per poi magari non renderla più disponibile in occasione del day-one, ma è decisamente più bizzarro che una versione in prova gratuita venga rimossa molti mesi dopo il suo debutto.

Eppure è esattamente ciò che sta accadendo con Prince of Persia: The Lost Crown, il sorprendente metroidvania di Ubisoft che è riuscito a dare una ventata d'aria fresca alla serie e che, come vi abbiamo raccontato nella recensione dedicata, è sicuramente una delle migliori produzioni di questo 2024.

Advertisement

La demo gratuita è stato dunque un ottimo incentivo per convincere i fan della bontà di questa produzione e convincerli ad acquistare la versione completa (che trovate su Amazon), ma se siete interessati a provare l'avventura di Sargon vi converrà sbrigarvi.

Ubisoft ha infatti annunciato che la demo di Prince of Persia The Lost Crown sarà disponibile sugli store fino al 31 luglio 2024: dopo questa data, non sarà più possibile scaricarla gratuitamente su PC e console.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Un annuncio che inevitabilmente ha creato non poche perplessità tra i fan: è decisamente insolito che una demo venga rimossa dopo così tanto tempo dal lancio, senza che venga fornita una reale spiegazione.

Del resto, lasciare disponibile la demo è ciò che potrebbe aiutare i fan più scettici ad acquistarlo ben dopo il day-one, quando ormai le vendite più importanti sono già state ottenute.

Difficile capire come mai Ubisoft abbia preso questa controversa decisione, ma se eravate interessati a provare Prince of Persia: The Lost Crown, non possiamo che suggerirvi di scaricare la demo prima che sia definitivamente troppo tardi.

Ricordiamo che quest'anno è stato rilasciato in accesso anticipato anche un altro gioco di Prince of Persia, per gli amanti dei roguelike: ve ne abbiamo parlato nel nostro provato.

Per il remake de Le Sabbie del Tempo ci vorrà invece molto più tempo, ma Ubisoft ha già garantito che sarà molto più di un semplice rifacimento del classico.