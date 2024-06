La data del nuovo Nintendo Direct forse è stata svelata da... Among Us

Probabilmente la maggior parte degli utenti non si sarebbero aspettati che il motivo per cui si sarebbe tornato a parlare di Among Us poteva essere un potenziale leak del Nintendo Direct, eppure eccoci qua a commentarlo insieme a voi.

Sappiamo ormai da tempo che Nintendo ha in programma un nuovo Direct proprio per questo mese: anche se non ci saranno novità legate a Switch 2, la grande N ha confermato che scopriremo tutti i giochi in uscita entro la fine dell'anno per le attuali console ibride (trovate il modello OLED su Amazon).

Advertisement

Non è stata però ancora confermata in via ufficiale la data dell'evento, ed è proprio qui che entra in gioco il presunto leak di Among Us.

Come segnalato da ComicBook, Innersloth ha infatti pubblicato un video che svelava il nuovo aggiornamento di gioco, che avrebbe incluso 3 nuovi ruoli selezionabili: l'uscita sarebbe prevista per il 18 giugno 2024.

Eppure, pochi istanti dopo la pubblicazione, gli sviluppatori hanno deciso di rimuovere il video senza fornire alcun tipo di spiegazione, alimentando i sospetti degli utenti.

In passato, Among Us aveva annunciato i propri aggiornamenti in anteprima proprio nei Nintendo Direct: il sospetto, dunque, è che doveva trattarsi di uno shadowdrop da rendere disponibile subito dopo la fine della presentazione della grande N.

In sintesi, a causa di questo incidente inaspettato, Among Us potrebbe aver svelato che il Nintendo Direct si svolgerebbe il 18 giugno 2024, ovvero martedì prossimo.

Chiaramente si tratta di pure speculazioni basate su coincidenze avvenute in passato, ma non vi nascondiamo che l'ipotesi è decisamente suggestiva. Come sempre, vi invitiamo però a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme ufficiali.

Non appena sapremo la data ufficiale del Nintendo Direct di giugno, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo in ogni caso ancora una volta che non dovete aspettarvi alcun tipo di annuncio legato a Switch 2, anche se Nintendo ha confermato che la nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale.