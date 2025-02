La chiusura di Monolith potrebbe aver messo fine al sistema Nemesis

Warner Bros. ha annunciato nella scorsa serata fa la chiusura di tre studi di sviluppo importanti: Monolith Productions, Player First Games e Warner Bros. Games San Diego.

In seguito a queste chiusure arrivate come un fulmine a ciel sereno, la compagnia anche messo fine allo sviluppo di Wonder Woman, decisione che potrebbe aver messo anche la pietra tombale su una delle meccaniche più apprezzate dai giocatori.

Monolith Productions aveva infatti realizzato il sistema Nemesis, una meccanica che permetteva agli NPC generati proceduralmente di memorizzare le azioni dei giocatori, il tutto in una gerarchia che permetteva di rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Una meccanica introdotta nei videogiochi L'Ombra di Mordor (che trovate su Amazon) e L'Ombra della Guerra: in origine avrebbe dovuto essere implementata anche in Wonder Woman, che ormai come ben sappiamo non vedrà più la luce.

Il sistema Nemesi è stato brevettato ufficialmente lo scorso 2021, con non poche polemiche: questo impedisce a qualunque altro sviluppatore che non lavori in Warner Bros. di poter realizzare meccaniche simili, almeno fino alla scadenza del brevetto nel 2035.

Ma Kotaku ci ricorda che di fatto l'editore non ha più fatto nulla con questa meccanica, bloccandone anche l'innovazione: considerando che il team di sviluppo ad averlo ideato e implementato adesso non esiste più, la sua chiusura potrebbe aver portato anche alla fine di questa meccanica.

Resta naturalmente in piedi l'ipotesi che Warner Bros. scelga di implementarlo su altri videogiochi in sviluppo — magari un nuovo Batman? — ma sembra davero difficile immaginarlo senza chi è riuscito a mettere a punto la meccanica.

Possiamo solo incrociare le dita e augurarci di essere presto smentiti, sperando che un giorno si faccia chiarezza su cosa sia andato davvero storto.