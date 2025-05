Kojima vuole creare il “gioco della dimenticanza”

Hideo Kojima non smette mai di stupire, e nell’ultimo episodio del suo podcast giapponese KOJI10, ha condiviso un’idea tanto affascinante quanto spietata.

Un gioco in cui, se non giochi ogni giorno, il tuo personaggio comincia a dimenticare informazioni e abilità, fino a non riuscire più nemmeno a muoversi.

Durante l’episodio 17, Kojima ha raccontato vari concetti legati al tempo reale nei videogiochi, tema che ha già esplorato in passato. In Metal Gear Solid 3 (trovate il remake in preorder su Amazon), ad esempio, il cibo marciva davvero se lasciato troppo a lungo, e il celebre boss The End poteva morire di vecchiaia se il giocatore aspettava una settimana reale prima di riprendere la partita.

Tra le idee mai realizzate, Kojima cita un dettaglio che voleva inserire in Death Stranding 2: la barba di Sam avrebbe dovuto crescere nel tempo, e il giocatore avrebbe dovuto curarla.

«Ma Norman Reedus è una star, non volevo farlo apparire trasandato», scherza Kojima — anche se ammette che potrebbe usare questa meccanica in un altro progetto futuro.

Insomma, un “gioco della dimenticanza”, dove se il giocatore prende troppe pause, il protagonista dimentica come combattere, lavorare… e infine non riesce nemmeno più a muoversi. «I giocatori dovrebbero prendersi una settimana di ferie solo per giocarci!», scherza Kojima.

Kojima continua a portare avanti un’idea di game design profondamente legata alla realtà e al tempo, sempre con uno sguardo originale. Il “gioco della dimenticanza” sarebbe una sfida unica, ma potenzialmente alienante per chi ha poco tempo libero.

Eppure, l’idea di un gameplay che evolve (o regredisce) in base alla costanza del giocatore è puro Kojima: una provocazione che potrebbe trasformarsi in una nuova frontiera narrativa interattiva (oltre a quelle in arrivo).

Nel frattempo, Death Stranding 2: On the Beach arriva il 26 giugno, e siamo sicuri che una nuova gemma ci aspetta dietro l’angolo.