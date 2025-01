Kojima ama il cinema, e ha rivelato i suoi Best Of 2024

Hideo Kojima, un uomo che ha sempre fatto del cinema il suo mantra, ha svelato la sua lista dei film preferiti del 2024, e alcune scelte potrebbero sorprendere.

Da Metal Gear Solid a Death Stranding (che trovate su Amazon), il papà di Solid Snake non ha mai nascosto la sua passione per la Settima Arte.

Kojima è noto per condividere spesso le sue opinioni cinematografiche sui social, e nel 2024 non si è risparmiato.

Tra i suoi commenti, ha elogiato Joker 2 e dato un giudizio piuttosto negativo su Madame Web.

Ora, Kojima-san ha rivelato su X le sue pellicole preferite dell'anno, accompagnandole con grafiche che mostrano i poster dei film (via GR+).

Ecco i titoli scelti da Kojima per il 2024:

Past Lives

The Teachers' Lounge

Dune 2 (già definito da Kojima un "capolavoro")

All of Us Strangers

Furiosa

La Chimera

Hit Man

Gondola

The Seed of the Sacred Fig

The Substance

The Holdovers

Juror #2

Se blockbuster come Dune 2 e Furiosa erano prevedibili, la presenza di film più intimi come All of Us Strangers, The Holdovers, e Juror #2 dimostra l’eclettismo dei gusti del maestro.

Kojima ha anche stilato una classifica dei migliori film giapponesi del 2024, che include:

A Girl Named Ann

All the Long Nights

My Sunshine

Sul fronte delle serie TV, Kojima ha nominato Shōgun e True Detective: Night Country come i migliori drama dell'anno.

Per quanto riguarda l’animazione, i suoi preferiti sono stati:

Look Back

Flow

Robot Dreams

Kojima non è nuovo a queste classifiche, ma ciò che colpisce è l’ampiezza dei suoi interessi, che spaziano dai kolossal alle pellicole più intime e riflessive.

Non sorprende che i suoi gusti abbiano molto in comune con le classifiche di fine anno di molti critici, in cui Dune 2 è spesso incoronato miglior film del 2024.

Con il suo amore per il cinema e la sua capacità di cogliere dettagli unici, Kojima continua a ispirare non solo i fan dei videogiochi, ma anche gli appassionati di cultura in senso più ampio.