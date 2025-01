Kingdom Hearts 4 è sparito da oltre 1000 giorni, ma c'è un nuovo teaser della storia

Sono ormai passati oltre 1000 giorni da quel misterioso gameplay teaser che annunciava Kingdom Hearts 4, ma da allora non si è più avuta alcuna reale novità a livello di gameplay o riguardanti la data d'uscita.

Un'attesa quasi interminabile a cui i fan sono purtroppo abituati: basti infatti ricordare che vi vollero tantissimi anni prima che il terzo capitolo potesse vedere la luce (lo trovate su Amazon).

Ma Square Enix sta continuando a lavorare duramente sullo sviluppo del quarto capitolo, dimostrando anche di avere già pienamente in mente la storia che sarà narrata dopo la prima trilogia.

Come segnalato da GamesRadar+, il director Tetsuya Nomura ha infatti condiviso sui social un interessante aneddoto su uno dei temi centrali di Kingdom Hearts e che sarà protagonista anche nel quarto episodio: i crocevia.

Celebrando il 15esimo anniversario dall'uscita di Birth by Sleep, Nomura sottolinea che ogni volta che dei personaggi importanti si trovano ad un crocevia, sta accadendo qualcosa di importante: si guadagna qualcosa solo dopo aver perso qualcos'altro.

E proprio nel gioco celebrato dal director, uno dei punti focali della storia è proprio che i 3 protagonisti devono pagare un prezzo elevato per poter ottenere altro.

«Ma aspettate... quando i Lost Master si riuniscono nei crocevia di Kingdom Hearts 3, cosa viene ottenuto e cosa viene perduto? Questa è una storia per un'altra volta».

Il riferimento di Nomura è ovviamente al finale segreto di Kingdom Hearts 3, quando vediamo quei personaggi tornare in vita con una misteriosa scatola nera che li aspetta.

Un indizio che probabilmente ci lascia con più interrogativi che risposte — come da tradizione per l'intera serie di Kingdom Hearts, mi permetto di aggiungere — ma che, se non altro, conferma che Nomura ha le idee chiare su come dovrà andare avanti la storia per il quarto capitolo.

Per il momento, non possiamo fare altro che fidarci e incrociare le dita, sperando che presto vengano svelati dettagli più concreti su Kingdom Hearts 4.

Il director aveva già anticipato che il quarto capitolo sarà un punto di transizione per una storia che sta per essere completata, mantenendo però la continuità con i precedenti capitoli. E questo curioso dettaglio di trama sembrerebbe confermare i legami con il passato.