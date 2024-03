Kingdom Hearts 4 è sparito, ma c'è una nuova immagine ufficiale... di KH3

Dopo quasi 2 anni dal reveal trailer svelato a sorpresa, non si sono più avute vere e proprie nuove notizie ufficiali su Kingdom Hearts 4, ormai neanche più nominato dalla stessa Square Enix.

La prossima avventura di Sora è attualmente ancora avvolta nel mistero: ad oggi non abbiamo molti dettagli e sappiamo soltanto che il titolo è costantemente in lavorazione, mentre il publisher lavora a nuovi spin-off su mobile.

Nelle ultime ore abbiamo però assistito a un evento molto importante per la compagnia giapponese: ci riferiamo ovviamente al lancio di Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon), l'attesissimo secondo capitolo della trilogia Remake che sta venendo festeggiato dal pubblico e da diversi esponenti dell'industria videoludica.

E, dato che stiamo pur sempre parlando di un gioco Square Enix, non potevano ovviamente mancare le congratulazioni di Kingdom Hearts, che ha deciso di svelare una nuova immagine ufficiale... non del quarto capitolo in lavorazione, ma di Kingdom Hearts 3.

Sebbene l'ambientazione possa far pensare a un'anticipazione del quarto capitolo, la versione di Sora che vediamo nell'immagine è chiaramente quella del terzo episodio, come confermato da una piccola scritta visibile in basso a sinistra nell'immagine completa.

Si tratta di un semplice artwork che vuole omaggiare la campagna pubblicitaria di Final Fantasy VII Rebirth in Giappone, molto simile a quella vista in questa immagine.

Resta tuttavia curioso che gli autori abbiano scelto di omaggiare questo evento con un'immagine ufficiale del terzo capitolo, senza sfruttare l'occasione per pubblicizzare Kingdom Hearts 4.

Sarebbe bastato anche solo utilizzare la variante di Sora mostrata nel reveal trailer, per esempio.

Quella che è comunque un'iniziativa simpatica sta infatti lasciando l'amaro in bocca a molti fan, che ricordano come siamo entrati in un lungo silenzio stampa sullo status del quarto capitolo.

Una situazione già capitata con il terzo episodio e che gli autori avevano promesso non sarebbe più accaduto.

L'ultima anticipazione ufficiale risale infatti addirittura allo scorso marzo, quasi un anno fa: Nomura aveva anticipato possibili novità importanti in arrivo. Ma non abbiamo mai saputo quali fossero realmente.